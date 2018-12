Mincione: «Carige, voto sì all’aumento di capitale, poi si vedrà»

È iniziata all’insegna dell’incertezza l’assemblea degli azionisti di Carige. Presenti, fra gli altri, Vittorio, Mattia e Davide Malacalza, al vertice di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento della banca col 27,5%; e Raffaele Mincione, che con Pop 12 controlla circa il 5,42% delle quote. Presenti anche i rappresentanti di Gabriele Volpi che, attraverso Compania Financiera Lonestar, detiene il 5,28 per cento. Presenti all'assemblea 270 azionisti per 22,59 miliardi di azioni, pari al 41% “scarso”, ha detto il presidente di Carige, Pietro Modiano.



In apertura, un piccolo azionista di Carige, Luigi Barile, ha chiesto che si voti l’azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore delegato della banca, Paolo Fiorentino, sostituito successivamente, insieme all’intero cda, dall’attuale ad, Fabio Innocenzi.

Interrogato sulle sue previsioni in merito all’assemblea, Mincione ha affermato: «Non c’è molto da pensare adesso, lo vedremo in mezz’ora, massimo un’ora. Noi voteremo a favore, questo è chiaro. È matematico, però, che, avendo l’azionista di maggioranza il 27,5% e noi il 5,4%, vince lui. Comunque perché non dovrei votare a favore? Vediamo cosa succede. Non so se si raggiunge il quorum».

Il riferimento di Mincione è alla votazione in merito alla proposta di aumento di capitale, fino a 400milioni, di Carige, che il cda sottopone al giudizio dell’assemblea dei soci. In particolare Mincione ha fatto riferimento all’opzione di astensione dal voto, da parte di Malacalza Investimenti, che si profila come uno scenario probabile. Sulla base delle azioni depositate (circa il 41%, si è detto), la scelta del maggior azionista sarebbe decisiva, perché l’astensione comporterebbe lo stop all’aumento, per la regola secondo cui, perché si raggiunga il quorum deliberativo, devono votare due terzi dei presenti e l’astenuto è conteggiato presente.

Rispetto alla richiesta di Barile, Modiano ha spiegato che l’azione di responsabilità “può essere avanzata, secondo il regolamento, solo durante l'assemblea di bilancio” e ha rimandato il piccolo azionista a ripresentare la domanda in quella sede.

© Riproduzione riservata