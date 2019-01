Borsa, la Juve inizia l'anno col botto: il mercato sogna il colpo Mbappè

La Juventus Fc strappa in Borsa , con un passaggio in asta di volatilità, nella prima seduta del 2019 sulla scia delle indiscrezioni, riportate dal quotidiano "La Repubblica", riguardo un progetto per comprare l'attaccante francese Kylian Mbappè, considerato dai più il vero erede di Cristiano Ronaldo. Non si parla ovviamente di un ingaggio del bomber ventenne, che oggi milita nel Psg, nella finestra di calciomercato di gennaio ma dell'idea di costruire progressivamente una maxi-operazione simile a quella che ha portato lo stesso Ronaldo in maglia bianconera (su cui sono stati investiti tra ingaggio e cartellino circa 400 milioni). Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, stamattina, ha raffreddato in ogni caso l'ipotesi, senza però smentirla seccamente, e parlando dal Globe Soccer di Dubai l'ha definita «molto fantasiosa». «La fantasia aiuta, ma a gennaio poco e anche per giugno questo è un nome molto difficile», ha poi aggiunto.

In ogni caso, dall'ingresso sull'Ftse Mib del 27 dicembre scorso, il titolo (oggi il migliore delle blue chip) ha guadagnato quasi il 10%. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, riferiscono ancora i rumors, avrebbe dato mandato ai suoi collaboratori di studiare la fattibilità dell'acquisto, tenuto comunque conto che il Psg ha comprato Mbappè (protagonista di un Mondiale trionfale e da protagonista con la Francia) dal Monaco per 180 milioni nell'estate del 2017. L'attuale ingaggio non supera i 10 milioni netti e dal punto di vista commerciale il talento francese ha solo lo sponsor storico Nike e si è recentemente legato a Hublot. Insomma, sarebbe un investimento con importanti margini di crescita anche se - per il momento - si tratta soltanto di ipotesi di calciomercato e altri top club sono alla finestra per Mbappè, tra cui il Real Madrid.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

