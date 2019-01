L’Europa recupera dai minimi. A Piazza Affari giù le banche e Fca

La prima seduta del 2019 prosegue all'insegna dei ribassi, ma le Borse europee riducono i cali dopo lo scivolone iniziale, innescato dai timori sulla crescita cinese e globale. Piazza Affari, che aveva archiviato un 2018 in deciso calo (-16% il Ftse Mib nei 12 mesi) ed era partita oggi in discesa vicina al 2%, limita le perdite attorno all'1,3%. Stesso tenore anche per Parigi, la peggiore nel Vecchio Continente, Francoforte, Londra e Madrid (segui qui l'andamento dei listini). A tenere banco sono ancora i temi che hanno zavorrato l'anno appena concluso: i timori sulla crescita, la guerra dei dazi, che ha fatto scivolare l'indice Pmi cinese sotto quota 50 per la prima volta da maggio, innescando l'ondata di vendite odierna, le tensioni politiche. A pesare sugli indici europei sono anche i deludenti dati sul settore manifatturiero: in Italia il Pmi del mese di dicembre si è attestato sotto quota 50, con la fiducia ai minimi da sei anni, in Francia il dato relativo a dicembre è calato da 50,8 a 49,7 punti e in Germania quello per novembre da 51,8 a 51,5 punti. «Gli operatori iniziano questo nuovo anno sicuramente con molto incertezze, ma probabilmente le paure risultano essere al momento eccessive e ci aspettiamo che, dopo una certa volatilità iniziale, il 2019 possa chiudersi con un andamento positivo delle borse. Sicuramente sarà importante che la crescita mondiale non rallenti in maniera eccessiva e che possa esserci un compromesso nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina», hanno detto gli analisti di Mps Capital Services.

Sul Ftse Mib bene Snam e Juventus

Inizio d'anno negativo in Borsa per il settore bancario che è tra i più penalizzati dalle vendite dopo i minerari e le auto, cioè i comparti più legati ai timori sulla crescita cinese e globale. A Milano, molti titoli del Ftse Mib sono in calo, con l'eccezione di Juventus Fc,in rialzo superiore al 2%, Buzzi Unicem, Prysmian e Snam Rete Gas, che guadagna più dell'1% e sostiene le altre utility, come Terna e A2a. In discesa anche Saipem, complice il nuovo calo del petrolio (-1,3% il Wti a febbraio, -1,26% il Brent a marzo), ma scende anche la galassia Agnelli-Elkann, con Fiat Chrysler Automobiles penalizzata anche dalle previsioni poco favorevoli sulle immatricolazioni di auto in Italia in dicembre (i dati sono in arrivo a Borsa chiusa). Deboli in generali le banche, anche se lo spread è poco mosso in area 254 punti base, con il rendimento decennale al 2,76%. Fuori dal listino principale, perde quota Banca Ifis che ha acquisito, attraverso la controllata Ifis Npl, un portafoglio di Npl da Mps per 1,16 miliardi di euro di valore nominale.

Carige sospesa dalle contrattazioni

La Consob ha disposto per la giornata di oggi «la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nelle sedi di negoziazione italiane nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni». Decaduto il cda di Carige. In una nota la banca comunica che, con efficacia a far data dal 2 gennaio 2019, Pietro Modiano ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere di amministrazione della banca e Fabio Innocenzi ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere. Dimissionari anche Salvatore Bragantini, Bruno Pavesi e Lucia Calvosa. Le motivazioni alla base delle dimissioni sono «le mutate condizioni derivanti dall’esito dell’assemblea del 22 dicembre che non ha approvato la delega al Consiglio di amministrazione per l’aumento del capitale sociale». Con le predette dimissioni, spiega la nota, «è venuta meno la maggioranza degli amministratori in carica e pertanto l’intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi decaduto».

Spread poco mosso a 254 punti

Lo spread BTp/Bund è poco mosso in avvio della prima seduta del 2019. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il Bund tedesco di riferimento ha infatti iniziato la giornata a 254 punti base, in aumento di 1 punto base rispetto ai 253 punti base segnati alla vigilia. Stabile il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 2,76 per cento.



Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017

Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, percepiti come più sicuri dagli investitori. Sul mercato obbligazionario europeo ad essere premiato è soprattutto il Bund tedesco che vede scendere il suo rendimento di ben 7 punti base. Al momento il rendimento del Bund benchmark scadenza 15/08/2028 si attesta allo 0,18% dallo 0,25% del riferimento precedente, dopo aver toccato un minimo allo 0,17%, mai così in basso dall'aprile 2017. In calo anche i rendimenti dei bond dei Paesi della cosiddetta «core Europe»: il rendimento del titolo decennale olandese scende 7 centesimi rispetto alla seduta precedente allo 0,33% e lo stesso accade anche per il rendimento del decennale finlandese e austriaco. Calo simile anche per l'OaT decennale francese (allo 0,66%) mentre i ribassi sui bond dei Paesi periferici dell'Eurozona sono solamente frazionali, come nel caso di Italia e Spagna.

Indice Pmi Italia sotto 50 punti, fiducia ai minimi da 6 anni

Restano negative le condizioni del settore manifatturiero italiano alla fine del 2018, con produzione e nuovi ordini che continuano a diminuire. Lo segnala l'indice Pmi elaborato da Markit che a dicembre si è attestato a 49,2, in lieve miglioramento rispetto al 48,6 di novembre ma sempre al di sotto della soglia di 50, che indica l'espansione economica. «A dicembre - si legge nella nota - la fiducia delle aziende manifatturiere ha continuato a diminuire per il terzo mese consecutivo e ha toccato il livello minimo in sei anni».

Valute rifugio ancora sugli scudi

Il 2019 è iniziato sulla falsariga del 2018, dove il sentiment negativo sui mercati è ben testimoniato dall’apprezzamento delle tipiche valute rifugio come yen e franco svizzero. Anche il dollaro ha registrato un’ottima performance nell’anno appena trascorso, sebbene la debolezza di alcuni indici anticipatori e la vicenda shutdown stiano portando a un suo deprezzamento. Piuttosto deboli le divise emergenti (a eccezione di quelle asiatiche), così come il dollaro australiano, appesantito dai dati macro cinesi sotto alle attese.Sul fronte valutario, l'euro vale 1,1434 dollari (1,1455 in avvio e 1,145 alla chiusura precedente), l'euro/yen è a 124,755 (125,071 in apertura) e il dollaro/yen a 109,077.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata