St a picco, il taglio delle stime di Apple affossa i tech

Crollo per Stmicroelectronics dopo il taglio delle previsioni da parte di Apple. Il titolo segna la performance peggiore del listino principale milanese tornando ai livelli del gennaio 2017. Tutto il settore tecnologico è penalizzato in Europa con l'Eurostoxx di settore in forte calo, a Parigi St è il titolo peggiore del Cac40, mentre Infineon è maglia nera a Francoforte. Apple ha fornito delle indicazioni preliminari per il primo trimestre 2019 sotto le attese fornite due mesi fa. In particolare, il fatturato è atteso a 84 miliardi rispetto alla guidance di 89-93 miliardi. La causa principale della debolezza sono le minori vendite di iPhone in Cina.

«La notizia è negativa per tutta la supply chain inclusa St - commentano gli analisti di Equita - per cui stimiamo Apple pesi il 13% delle vendite. L`impatto per St è quindi circa l'1% delle vendite anche se nel primo trimestre 2019 ci potrebbe essere un effetto amplificatore legato al destocking». Il colosso di Cupertino, che nell'afterhours è arrivato a perdere fino al 9%, ha detto che il problema principale riguarda le minori vendite di iPhone in Cina, dove pesa il rallentamento dell'economia a causa della guerra commerciale con gli Usa. Tuttavia, anche le vendite del prodotto di punta Apple in generale hanno mostrato una debolezza inattesa. «Il clima di crescente incertezza che sta pesando sui mercati finanziari - ha scritto il ceo Tim Cook in una lettera agli investitori - sta facendo sentire i suoi effetti anche sui consumatori, con il traffico nei nostri store al dettaglio e nei nostri canali partner in Cina che è andato calando con il procedere del trimestre. I dati di mercato hanno mostrato che la contrazione nel mercato degli smartphone nella Greater China è stata particolarmente violenta». I titoli Apple hanno perso il 31,1% negli ultimi tre mesi, mentre ieri nell'afer hours hanno chiuso in calo del 7,5%.

