Yen e oro in rally, rifugio sicuro contro volatilità e incertezze mercati

Dopo un 2018 molto negativo per gli asset rischiosi, con vendite che hanno colpito i mercati azionari e la maggior parte delle materie prime, il nuovo anno è iniziato all'insegna di forte volatilità (l'indice Vix è salito ai massimi da 21 mesi). Ad alimentarla è stata anche Apple, che ha tagliato le stime sui ricavi del primo trimestre, citando la debolezza di alcune aree emergenti, in particolare in Cina. La notizia, oltre a fare crollare nell'afterhour il titolo del colosso di Cupertino a Wall Street, ha avuto un forte impatto anche sul mercato valutario con lo yen che si è apprezzato del 4,4% circa contro il dollaro in pochi secondi (il biglietto verde è sceso a un minimo di 104,10 yen, il punto più basso da marzo 2018). Oggi il dollaro passa di mano a 107,54 yen, in calo dell'1,2%.

Inoltre, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, i segnali di rallentamento economico globale che stanno emergendo dai dati macro e l'incertezza politica europea (Italia e Brexit) continuano a condizionare l'umore degli investitori. A questo si aggiunge il fatto che dal 22 dicembre è in corso anche lo shutdown parziale del governo americano a causa del braccio di ferro tra il presidente Donald Trump e i democratici per finanziare la costruzione del muro con il Messico.

Una schiarita potrà arrivare da oggi, visto che il Congresso cambierà pelle con la Camera che diventa a maggioranza democratica in virtù del voto di metà mandato dello scorso novembre. In generale, il sentiment negativo sui mercati è testimoniato dall'apprezzamento delle tipiche valute rifugio come il franco svizzero e, appunto, lo yen. Deboli invece le valute emergenti, con l'eccezione di quelle asiatiche: i timori si sono riflessi in modo particolarmente negativo sul dollaro australiano, colpito da un flash crash e scivolato ai minimi da 2009 (la valuta australiana è considerata una cartina al tornasole della propensione globale al rischio). L'euro/dollaro è in area 1,138 dollari. Debole la sterlina, già penalizzata dalle incertezze sulla Brexit, con il cambio euro/sterlina salito momentaneamente sopra 0,91 per la prima volta da settembre 2017 ed è scivolata fino a 1,2509 dollari. Infine, c'è stato un forte apprezzamento del real brasiliano (il più marcato da un semestre contro il dollaro) dopo gli ottimi dati sulla bilancia commerciale.

In questo clima di incertezza, brilla invece l'oro, che si sta spingendo verso la soglia dei 1.300 dollari l'oncia ed è salito a 1.292,90 dollari l'oncia, il massimo da giugno, con forte accelerazione del metallo detenuto dagli Etf globali. Secondo gli analisti, si tratta di un segnale di probabile entrata degli investitori istituzionali su tale asset, poiché gli Etf sono tra gli strumenti preferiti per acquistare oro. «Il dollaro debole dà supporto all'oro. Gli investitori sono più interessati all'oro, visto che l'azionario è stoto pressione e guardano al metallo prezioso come a un bene rifugio», ha detto Peter Fung, capo del dealing di Wing Fung Precious Metals. Il calo del biglietto verde rende l'oro meno caro per chi investe in altre valute. Da segnalare che l'oro denominato in dollari australiani ha toccato il record di 1.894,02 dollari australiani, sulla scia del calo della valuta.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

