Borse salgono su riavvio negoziato Usa-Cina. A Piazza Affari ok Saipem

Le Borse europee provano il rimbalzo dopo la risalita degli indicatori di dicembre sull'attività manifatturiera e dei servizi in Cina e dopo l'annuncio del ministero del Commercio sulla ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina a partire dal 7 gennaio prossimo. Tutti i principali indici azionari, all'indomani del tonfo di Wall Street (-2,8% Dow Jones e -3% Nasdaq) innescato dal ko di Apple (-10%), risalgono di circa un punto percentuale: Piazza Affari sale di almeno un punto percentuale nel FTSE MIB. In prima filaEni e Saipem supportati dai prezzi del petrolio in aumento dell'1% sia nel Wti (a 47,6 dollari al barile nella consegna febbraio) sia nel Brent (a 56,6 dollari al barile nella scadenza marzo). Bene anche il comparto bancario guidato da Unicredit e Ubi Banca mentre lo spread Btp/Bund torna a scendere sotto quota 270 punti base con il rendimento dei titoli a 10 anni tornato in area 2,8%. In evidenza anche Diasorin che ha ricevuto la certificazione dalla FDA per la vendita nel mercato americano del nuovo test molecolare Simplexa Bordetella Direct.







Mediaset Espana balza: Madrid prima tappa per i progetti Ue di Cologno?

Tra i migliori del Ftse Mib anche Fiat Chrysler Automobiles all'indomani dei dati sulle immatricolazioni di dicembre negli Stati Uniti che, per il gruppo italo-americano, hanno evidenziato un incremento del 14% su base annua facendo nettamente meglio rispetto all'andamento del mercato americano. Il settore auto (+1,1% lo Stoxx euro 600) è tra i migliori a livello europeo questa mattina insieme ai minerari, all'energia e alle banche. Per quanto riguarda gli altri indici azionari, Francoforte guadagna l'1% così come Madrid dove spicca Mediaset Espana dopo il ritorno delle indiscrezioni, riportate oggi da Il Sole 24 Ore, secondo cui il progetto di creazione di un polo europeo delle tv da parte di Mediaset passerebbe in primis dal riacquisto della controllata spagnola di cui detiene già la maggioranza assoluta. Nel settore media, scivola invece a Francoforte Prosiebensat (-6%). Parigi e Londra guadagnano invece lo 0,7%.

Euro e dollaro in parziale recupero sullo yen

Sul mercato valutario, l’euro e il dollaro provano a recuperare qualche posizione nei confronti dello yen dopo la forte correzione messa a segno in questo inizio di 2019 sulla valuta giapponese, tradizionale bene rifugio nelle fasi di incertezza dei mercati: il cambio euro/yen si attesta a 123,07 da 122,67 di ieri sera(era in area 125,8 il 31 dicembre), il dollaro/yen è a 107,88 da 107,68 (109,7 a fine 2018). Il cambio euro/dollaro riaggancia quota 1,14 e tratta a 1,1405 (da 1,1394 di ieri sera).

Borsa di Tokyo inaugura il 2019 con un calo del 2,2%

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo inaugura il 2019 con una brusca caduta vittima di un'impennata dello yen nei giorni precedenti mentre la piazza giapponese era chiusa a causa delle festività. Al termine delle contrattazioni della prima seduta dell'anno l'indice Nikkei dei titoli guida ha perso il 2,26% scendendo di 452,81 punti a 19.561,96 punti, mentre il più ampio indice Topix è sceso dell'1,53% (-22,93 punti) a 1.471,16 punti. L'ultima seduta della Borsa di Tokyo risale al 28 dicembre e, nel frattempo, il dollaro e l'euro sono crollati innescando timori tra gli investitori sulle conseguenze per le aziende giapponesi. A pesare anche la debolezza di Wall Street trascinata dal calo di Apple e il contesto di rallentamento economico in Cina.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata