Fca torna a 13 euro, bene le vendite di dicembre in Usa e Brasile

Il dicembre positivo negli Stati Uniti e in Brasile sotto il profilo delle vendite sostiene in Borsa le azioni Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo è arrivato a guadagnare anche il 5% sfruttando peraltro la giornata di recupero di tutto il comparto automobilistico in Europa che spera in un accordo tra Usa e Cina nei negoziati pronti a ripartire la prossima settimana per scongiurare altri dazi commerciali. La performance sta riportando le quotazioni ai livelli pre-natalizi sopra la soglia di 13 euro.Nel mese appena concluso, il gruppo guidato da Mike Manley ha venduto nel mercato Usa 196.520 vetture, in rialzo del 14% rispetto allo stesso mese del 2017 quando l'azienda italo-americana aveva venduto 171.946 veicoli. A livello retail il mese scorso le vendite sono state pari a 151.077 unità, in lieve crescita mensile.

In Brasile +9% a di cembre e +14% sull'intero anno

Il traino è arrivato dalle flotte con vendite pari a 45.443 vetture, pari al 23% di tutte le vendite mensili. "La crescita (sebbene inferiore rispetto al trend recente) - spiegano gli analisti di Equita Sim - è coerente alla nostra stima di consegne" per l'intero 2018 nell`area Nafta "pari a circa +10% ed è in grado di più che compensare la debolezza del mercato europeo oltre a permette di centrare le guidance di gruppo" per il 2018. Gli Stati Uniti rappresentano circa il 47% dei volumi di vendita a livello di gruppo. In Brasile le immatricolazioni del gruppo Fca a dicembre, riportano gli analisti di Mediobanca Securities, sono aumentate del 9% su base annua a fronte del +10% del mercato brasiliano portando l'andamento dell'intero 2018 a +14%. Secondo la stessa casa di investimento ora il focus degli investitori sarà spostato per Fca sulla presentazione dei conti 2018 attesa per le prossime settimane e in particolare sulla guidance per il 2019.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

