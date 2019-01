Carige, i Commissari domani a Roma: pronta la bozza per un piano di mercato

Concluse due settimane tutt'altro che festive, già domani i commissari di Carige inizieranno dal Fondo interbancario e da Banca d’Italia il giro delle sette chiese che dovrà portarli a trovare una soluzione in tempi rapidi per la banca: Modiano e Innocenzi, così come i vertici della Vigilanza e del Mef, sanno bene che il tempo è un falso amico, e prima si trova la quadra e meglio è per tutti.

La prima tappa sarà a Roma, a Palazzo Grazioli, noto come residenza romana di Silvio Berlusconi ma anche sede del Fondo interbancario e del suo schema volontario: domani, secondo quanto risulta a Il Sole, i commissari sono attesi dal vertice del consorzio bancario. I toni saranno più che cordiali, d’altronde lo Schema volontario presieduto da Salvatore Maccarone finora è stato principale sostenitore materiale e morale del risanamento portato avanti dagli amministratori confermati dalla Bce; tuttavia, non è detto che più di questo possa essere fatto. Anzi. È probabile che i commissari chiedano uno sconto al tasso - salito al 16% dopo lo stop dell’assemblea - del bond subordinato da 320 milioni, così come maggiori spazi di flessibilità per la conversione; ma a giudicare dall’umore che si respira tra le banche socie dello schema, a partire dalle più grandi, c'è poco spazio per concessioni. Per cambiare anche solo una virgola del prospetto relativo all’emissione bisogna convocare un’assemblea dello Schema, e il rischio di andare incontro a una bocciatura è giudicato alto. Vale per il tasso (destinato peraltro a restare in vigore per pochi mesi, se la via d’uscita è vicina), così come per la conversione delle obbligazioni: per un aumento vero e proprio serve un'assemblea che ampli il numero delle azioni disponibili, e in carenza della stessa l'unica possibilità è un fabbisogno urgente di capitale primario, situazione in cui la banca non si trova.

Il capitolo Npl

I margini di trattativa assai risicati con il Fondo sono un primo motivo che induce a trovare una soluzione il più possibile di mercato e il più possibile in fretta. Ed è di questo che i commissari, sempre in settimana, dovrebbero discutere con il ministro Tria: inizialmente si era ipotizzato potesse avvenire domani, ma non al momento non è confermato.

Sta di fatto che sul tavolo ci saranno le bozze del piano industriale elaborato con gli esperti di Boston Consulting Group, atteso per il mese prossimo. È l’ultimo di una lunga serie che ha lasciato la banca priva di grandi leve: tra le poche che restano è quella di una gestione ottimale di sofferenze e Utp, i vecchi incagli. Di questo si dovrebbe parlare con il ministro, perché tra i cardini della strategia in fase di elaborazione c'è, secondo quanto risulta a Il Sole, un sottoprogetto (con tanto di nome in codice) che prevede una completa pulizia dei 2,8 miliardi di crediti non performing che restano: un miliardo di sofferenze e il resto di Utp.

Il ruolo di Sga senza aiuti di Stato

Un portafoglio che, in teoria, coincide perfettamente con quello che sta cercando sul mercato la Sga, a caccia di crediti che consentano di prolungare l’attività (e i ritorni) anche oltre l’orizzonte quinquennale garantito dai 18 miliardi di Npl ricevuti dalle ex popolari venete.

Per questo Sga, che già era entrata nell'ultimo aumento di Carige, non ha mai interrotto i contatti - pur informali - con Genova: è vero che la società è a controllo pubblico, ma da entrambe le parti si punta a un’operazione a condizioni di mercato. L’unica che consenta di non aprire un fronte con la Commissione europea per gli aiuti di Stato e di non dare un contorno politico al salvataggio di Carige: per gli Npl di Carige Sga, che è comunque pubblica, può mettere prezzi più alti di quelli offerti dai concorrenti privati posseduti da fondi speculativi, e al tempo stesso offrire clausole di earn-out, cioè di condivisione di eventuali ricavi aggiuntivi agli attuali soci di Carige. In presenza di queste due condizioni, i commissari potrebbero decidere di concedere subito un'esclusiva a Sga, che già conosce il portafoglio crediti di Carige ed entro i primi giorni di febbraio potrebbe concludere due diligence e formulare un'offerta: quanto basta, a Carige, per presentarsi completamente ripulita in primavera.

E a quel punto, forse, davvero pronta per un matrimonio. Che è la via maestra, come ha ribadito Ignazio Angeloni della Bce ieri su Il Sole 24 Ore, e che va percorsa il più in fretta possibile.

