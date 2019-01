Sale Brunello Cucinelli, oggi i ricavi 2018. Attesa conferma degli obiettivi

Brunello Cucinelli in buona evidenza alla Borsa di Milano in attesa della diffusione questa sera dei risultati preliminari 2018 relativi ai ricavi: è in calendario per oggi il consiglio di amministrazione per approvare i primi numeri sul fatturato. Le azioni guadagnano il 2% a 31,15 euro, valore massimo da un mese. Gli analisti di Mediobanca Securities si aspettano che il gruppo centri la guidance di incremento del 10% dei ricavi a cambi costanti per il 2018 raggiungendo un fatturato di 553 milioni di euro frutto di un +7% atteso per il retail, +10% nel franchise monomarca e +9% nel wholesale multibrand. Equita Sim si aspetta circa 150 milioni di ricavi nel IV trimestre che porterebbe il totale annuo intorno a 570 milioni. I broker si aspettano che il gruppo toscano della moda reiteri la previsione di un incremento delle vendite in doppia cifra anche per il 2019.

Prevista conferma del ritmo di crescita anche in 2019

In occasione dei conti dei 9 mesi 2018, quando i ricavi netti avevano raggiunto i 422 milioni, il presidente e amministratore delegato Brunello Cucinelli aveva dichiarato di attendersi un intero 2018 con «crescita in termini di ricavi e marginalità a doppia cifra». «L’andamento delle vendite delle collezioni invernali, veramente molto molto positivo, e l’apprezzamento registrato per quelle della prossima Primavera Estate anche in termini di raccolta ordini - aveva poi aggiunto - ci inducono a immaginare un 2019 con una nuova ulteriore crescita a doppia cifra». Nel 2018 le quotazioni di Brunello Cucinelli sono aumentate dell'11% in Borsa a fronte del -16,5% del Ftse All Share.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

