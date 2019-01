Carige, vertice di Governo. Allo studio garanzie statali sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl

Il caso Carige approda al Consiglio dei ministri, convocato per le 21 di questa sera. In mattinata il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva ricevuto i tre commissari straordinari della banca commissariata a sorpresa dalla Bce lo scorso 2 gennaio. All'incontro ha partecipato anche il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che è anche presidente della Sga, l'ex «bad bank» del Banco di Napoli detenuta dal Tesoro, che secondo indiscrezioni potrebbe rilevare una larga parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure.

Altri rumors, riportati dall’agenzia Reuters, riguardano un vero e proprio intervento pubblico, con il varo di un decreto che preveda garanzie statali sulle emissioni di obbligazioni di Carige, come già fu fatto per le banche venete.

La Sga - già intervenuta per rilevare le sofferenze delle banche venete finite a Intesa Sanpaolo - potrebbe così facilitare il percorso di risanamento e, in prospettiva, un'aggregazione dell'istituto. La mossa punta poi a tranquillizzare i mercati, i correntisti e il sistema, oltre a far decidere l'azionista Malacalza a dare il via libera all'aumento di capitale da lui bloccato. Con l'imprenditore ci sarebbe stati anche dei contatti diretti negli ultimi giorni.

Nel pomeriggio Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener si sono recati nella sede del Fondo Interbancario di tutela dei depositi dove hanno incontrato il presidente dello Schema volontario del Fondo, Salvatore Maccarone, senza rilasciare dichiarazioni. Questo aveva avvisato come vi fossero «difficoltà oggettive» per la revisione del bond da 320 milioni che tiene a galla Carige che però, con un tasso di interesse compreso tra il 13 e il 16%, è troppo caro per le

casse della banca.

«Un'eventuale modifica delle condizioni dovrebbe passare attraverso la stessa procedura seguita per l'operazione iniziale», spiega il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, precisando che «se cambiamo un pezzo delle condizioni dobbiamo ricominciare tutto da capo, la difficoltà è questa».

Tutte le banche che partecipano al fondo sanno che un costo di oltre 50 milioni l'anno è insostenibile dai conti normali di Carige, ma lo Schema volontario che gestisce il bond approva le delibere con il 95% dei voti favorevoli dei depositi aderenti: un tetto altissimo, con il bond Carige che per qualche piccolo istituto ha assorbito gran parte degli utili dell'anno.

Nei colloqui si cerca una soluzione il più possibile di mercato. Sul tavolo ci sono le bozze del piano industriale elaborato con gli esperti di Boston Consulting Group, atteso per il mese prossimo. È l’ultimo di una lunga serie che ha lasciato la banca priva di grandi leve: tra le poche che restano è quella di una gestione ottimale di sofferenze e Utp.

Il ruolo di Sga senza aiuti di Stato

Un portafoglio che, in teoria, coincide perfettamente con quello che sta cercando sul mercato la Sga - la società pubblica di gestione e recupero dei crediti deteriorati - a caccia di crediti che consentano di prolungare l’attività (e i ritorni) anche oltre l’orizzonte quinquennale garantito dai 18 miliardi di Npl ricevuti dalle ex popolari venete.

Per questo Sga, che già era entrata nell'ultimo aumento di Carige, non ha mai interrotto i contatti - pur informali - con Genova: è vero che la società è a controllo pubblico, ma da entrambe le parti si punta a un’operazione a condizioni di mercato. L’unica che consenta di non aprire un fronte con la Commissione europea per gli aiuti di Stato e di non dare un contorno politico al salvataggio di Carige: per gli Npl di Carige Sga, che è comunque pubblica, può mettere prezzi più alti di quelli offerti dai concorrenti privati posseduti da fondi speculativi, e al tempo stesso offrire clausole di earn-out, cioè di condivisione di eventuali ricavi aggiuntivi agli attuali soci di Carige. In presenza di queste due condizioni, i commissari potrebbero decidere di concedere subito un'esclusiva a Sga, che già conosce il portafoglio crediti di Carige ed entro i primi giorni di febbraio potrebbe concludere due diligence e formulare un'offerta: quanto basta, a Carige, per presentarsi completamente ripulita in primavera.

E a quel punto, forse, davvero pronta per un matrimonio. Che è la via maestra, come ha ribadito Ignazio Angeloni della Bce ieri su Il Sole 24 Ore, e che va percorsa il più in fretta possibile.

