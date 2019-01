Una mattina da dimenticare per Tim, disservizi in tutta Italia

«E adesso chi glielo dice ai clienti che stanno provando ad inviare le fatture elettroniche #timdown #iniziamobene». Ma anche: «Ieri mi hanno collegato la fibra, stamattina non va più internet, faccio 2+2 e collego le due cose. Smadonno un'ora e mezza intorno al modem prima di scoprire che invece è #timdown». Sono solo alcuni dei tweet che hanno spopolato nella mattinata di oggi per i problemi che Tim ha avuto sulla rete mobile, ma - soprattutto - su quella fissa. Una problematica che a fine mattinata la compagnia ha comunicato essere stata risolta, ma che ha interessato in particolar modo la clientela business.

Quello che è successo stamattina a Tim – e che succede, va detto, anche alle altre compagnie in qualche occasione - è comunque indicativo di come ormai sulla qualità dei servizi la clientela delle telco non sia disposta a transigere. Una conferma dell’importanza del business, ma anche, evidentemente, una sfida per le compagnie telefoniche chiamate a evitare disservizi come quello di stamattina che ha interessato, come è stato chiaro dal florilegio di alert e messaggi sui social, un gran numero di utenti, soprattutto clientela business, ma non solo.

Secondo le segnalazioni degli utenti, il disservizio si è esteso a tutto il Paese ma sarebbe concentrato soprattutto nel Nordovest (Milano e Torino), Firenze e Roma, la zona di Napoli e Catania. I problemi riguarderebbero in particolare il Dns (Domain Name System), il sistema che permette l’accesso ai nodi

web e quindi non la rete in sé. A chiarire però la portata del disservizio c’è la mappa del sito Downdetector da cui si vede che le zone interessate ricoprono tutto il Paese, ma con una concentrazione nel Nordovest (Milano e Torino), il Centro con Firenze e Roma, la zona di Napoli e quella di Catania.

Questa la nota Tim arrivata oggi poco dopo le 14: «Tim informa che il servizio di connessione Internet è stato pienamente ripristinato, superando le problematiche che nella mattinata odierna hanno causato difficoltà di navigazione prevalentemente per alcuni clienti business. L'azienda, che ha da subito messo in campo tutte le azioni necessarie, precisa che gli episodi registrati non sono correlati alle normali attività di funzionamento delle infrastrutture di rete ma ad alcune anomalie circoscritte relative all'instradamento del traffico dati».

