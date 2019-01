Borse giù dopo dati Cina e Brexit. A Piazza Affari cade Monte Paschi

Apertura di settimana in calo per le Borse europee: i dati cinesi sul calo di importazioni e esportazioni a dicembre (rispettivamente -7,6% e -4,4% su base annua nel valore in dollari) e sulle vendite di auto 2018 (per la prima volta in calo dal 1990), il prolungamento della paralisi del governo federale Usa e l'incognita Brexit alla vigilia del voto del Parlamento inglese sull'accordo con l'Ue rappresentano i fattori di incertezza che fanno retrocedere gli indici dopo un buon inizio di 2019. Il FTSE MIBdi Piazza Affari arretra di un punto percentuale, flessione simile per gli altri indici con l'eccezione di Francoforte e Londra che contengono il calo. «In tale contesto si sta assistendo ad acquisti di asset safe haven come titoli governativi, yen e franco svizzero e vendite di asset rischiosi» osservano gli analisti di Mps Capital Services.

A Milano Banca Mps cade dopo che la Bce ha inviato la bozza di decisione sui requisiti prudenziali da rispettare per il 2019 con una richiesta di progressivo incremento della copertura sui crediti problematici: il titolo è arrivato a perdere anche l'8%. In rosso le banche proprio in scia:«la notizia della draft Srep decision su Mps è in ogni caso negativa per il settore perché conferma una forte pressione regolamentare», sottolinea una casa di investimento. Banco Bpm, Ubi Banca e Unicredit sono le più penalizzate nel comparto. Nel settore auto giù Fiat Chrysler Automobiles, in calo anche Pirelli & C dopo i conti preliminari del quarto trimestre di Continental che ha anche rilasciato l'outlook sul 2019.



Mediobanca resiste tra i bancari, corre ancora Juventus FC

Dall'avvio negativo del settore bancario italiano si salva Mediobanca su cui restano positivi gli analisti di Deutsche Bank sulla base di tre fattori: buffer di capitale significativi, trend degli utili più resiliente degli altri istituti grazie al mix bilanciato delle diverse attività in cui opera e previsione di una correzione piuttosto limitata del consensus sugli utili da parte delle case di investimento.

Solo le azioni Juventus Fc sono in netta controtendenza sul Ftse Mib: il titolo ha toccato anche quota 1,3 euro per la prima volta dallo scorso ottobre. Tengono la parità anche Prysmian, Leonardo e Ferrari. Giù A2a dopo la decisione degli analisti di Equita Sim di abbassare la raccomandazione sul titolo a "hold", scelta che segue di pochi giorni quella simile di Intermonte (raccomandazione portata a "neutral"). A Francoforte c'è Commerzbank in fondo al Dax30 sul ritorno delle voci circa il progetto di aggregazione con Deutsche Bank. Lusso sottotono in gran parte dei listini, da Moncler a Lvmh, con l'eccezione di Burberrry, la migliore a Londra.

Btp: spread con Bund sale a 265 punti

In lieve rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico dei titoli di stato che appare poco movimentato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza

tedesco è indicato in apertura a 265 punti base dai 263 punti del finale di venerdi'. Poco mosso anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 2,88% dal 2,87% del closing della vigilia.

Euro/dollaro stabile. Sterlina arretra prima di discorso May

Sul mercato valutario l'euro risale a 1,1475 dollari (1,1469 venerdì sera) mentre arretra la sterlina (1,2826 dollari da 1,2844 e a 0,8947 pound per un euro da 0,8931). Oggi pomeriggio la premier Theresa May cercherà di convincere il Parlamento a dare il via libera all'accordo raggiunto con Bruxelles. Acquisti sullo yen «rifugio»: il cambio euro/yen si attesta a 123,95 (da 124,44 di venerdì) e il dollaro/yen a 108,13 da 108,48. Petrolio in correzione a 50,91 dollari al barile nel Wti febbraio e a 59,8 dollari al barile nel Brent marzo.

Cina: 2018 da record negli scambi con Usa, import cresce più dell'export

Nel 2018, per il secondo anno consecutivo, il surplus commerciale della Cina si è contratto ma il volume di scambi con gli Stati Uniti tocca nuovi record, nonostante la guerra commerciale dell'amministrazione Trump con il paese asiatico.



Il surplus commerciale è sceso del 16,2% a 351,8 miliardi di dollari nel 2018, secondo i dati pubblicati dall'amministrazione delle Dogane. Nel 2017 l'avanzo era diminuito del 17 per cento. Nel 2018, le importazioni, in aumento del 15,8%, sono cresciute più delle esportazioni, che sono aumentate del 9,9%, secondo le statistiche ufficiali. Le esportazioni hanno rappresentato 2.480 miliardi di dollari e le importazioni hanno raggiunto 2,14 miliardi, per un volume totale di scambi di circa 4,6 trilioni. La Cina ha registrato un avanzo di

323,32 miliardi con gli Stati Uniti nel 2018, con un balzo del 17% rispetto alla cifra dell'anno precedente.

