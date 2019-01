S&P avverte: le stime del governo sulla crescita sono «ottimistiche»

«Per l'Italia vediamo una crescita più lenta nel 2019, al ritmo dello 0,7%, con consumi stabili ma prospettive più basse, soprattutto rispetto agli altri paesi europei, per quanto riguarda gli investimenti». Lo ha detto il capoeconomista per l'Europa di S&P, Sylvain Broyer, secondo cui le stime ufficiali del governo per l'anno in corso (+1%) sono «ottimistiche». Per l'economia italiana rimane comunque un trend di crescita, ha detto, pur nel contesto di un rallentamento per l'intera congiuntura europea a causa di fattori che si ritiene siamo principalmente di natura temporanea come la frenata del comparto auto dopo l'introduzione dei nuovi test per rilevare i gas di scarico.

Nel 2020 il pil italiano dovrebbe riaccelerare allo 0,9% mentre la previsione per il pil dell'eurozona è di +1,6% sia quest'anno che il prossimo. «Usando una metafora - ha detto Broyer - non sta arrivando l'inverno ma l'autunno, cioè una fase discendente del ciclo ma siamo ancora lontani, nello scenario base, da una recessione e anche da una stagnazione a meno che i fattori temporanei che hanno pesato sulla produzione nei mesi scorsi si rivelino permanenti». L'economia dell'Eurozona, ha aggiunto Broyer, è avviata verso un anno di crescita più bassa e normalizzata in cui continuerà a beneficiare della politica della Bce che resterà fortemente accomodante. Il capoeconomista vede un aumento dei tassi sui depositi overnight (ora a -0,40%) a settembre (probabilmente a zero) mentre il primo aumento dei tassi principali dovrebbe arrivare a dicembre con un intervento di 25 punti base.

Recupero banche Italia proseguirà in 2019 ma improbabile M&A

«La crescita pur più lenta dell'economia italiana prevista per il 2019 allo 0,7% continuerà a fornire supporto al recupero del settore bancario e alla qualità complessiva del credito». E' quanto ha detto Mirko Sanna, director di S&P per le Istituzioni finanziarie, presentando oggi a Milano l'outlook per il comparto nell'anno in corso. «Lo sforzo delle banche per continuare a migliorare la qualità degli asset dipende da una continua crescita economica - ha detto Sanna - e su questo fronte rimane ancora molto da fare ad esempio per gli Npl che pur alla luce dei sensibili miglioramenti registrati rimangono ancora su valori doppi rispetto alla media europea che è al 5%. Crediamo che a livello di sistema debbano ancora scendere di 40 miliardi nell'arco dei prossimi 18 mesi al 10%.

Il mercato degli Npl probabilmente sarà meno dinamico che nel 2018 ma le Gaacs continueranno a svolgere un ruolo importante». Sanna ha sottolineato come la maggior parte delle banche italiane hanno migliorato in maniera costante i loro fondamentali e questo vale anche per le banche passate attraverso autentiche bufere come Mps. Alla domanda se siano prevedibili nuove importanti operazioni di M&A nel comparto, Sanna ha spiegato che le condizioni non sono favorevoli a questo scenario per l'aumento dei costi di funding e per la situazione economica e in particolare appaiono improbabili acquisti di attività all'estero.

"Hard" Brexit porterebbe a crisi regionale, non sistemica

Lo scenario di una hard Brexit, cioè di un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo, porterebbe con ogni probabilità a una crisi «regionale, non sistemica».

E' quanto ha detto il capoeconomista per l'Europa di S&P Sylvain Broyer durante una conferenza stampa. «In uno scenario del genere le conseguenze sarebbero pesanti sia ovviamente per l'economia britannica - ha detto - che per la cintura di paesi che si trovano nella prossimità dell'Inghilterra. Nel complesso lo scenario più plausibile sarebbe quello di una crisi regionale e non sistemica». Domani la Camera del Comuni voterà sul testo dell'accordo negoziato dal primo ministro Theresa May con Bruxelles. Una bocciatura appare quasi inevitabile e si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui si potrebbe andare verso la possibilità di uno slittamento dei tempi per l'uscita dell'Inghilterra dalla Ue prevista il 29 marzo.

