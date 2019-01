Piazza Affari, diktat Bce su Npl manda in rosso le banche. Europa debole

Borse europee deboli, dopo il tentativo di rimbalzo nella prima parte della seduta: Parigi è scesa sulla parità, mentre Londra tiene in positivo. In rosso Piazza Affari, che comunque è in recupero e si attesta in ribasso inferiore a mezzo punto percentuale, frenata dai titoli del comparto bancario. Stamattina, a favorire gli acquisti, c'era stato l'annuncio della Cina di voler ridurre le tasse per favorire la crescita economica, dopo i dati deludenti di ieri. L'ottimismo però si è affievolito sia per le vendite che hanno colpito le banche, soprattutto quelle italiane, sia per il Pil tedesco che ha rallentato il passo nel 2018. Oggi in Europa occhi puntati sulla Gran Bretagna: stasera ci sarà il voto cruciale della Camera dei comuni sull'accordo sulla Brexit siglato da Theresa May. «Una bocciatura dell’accordo sembra ormai scontata - dicono gli analisti di Mps Capital Services, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni riportate dai media britannici, la Ue potrebbe concedere un’estensione dell’articolo 50 fino a dopo le elezioni europee, o ancora più avanti nel tempo in caso di nuove elezioni».

Acquisti sul comparto auto e sui tech, deboli le utility

Tornano gli acquisti sull'automotive, con il settore che segna la performance migliore in Europa. Vanno bene anche i tecnologici mentre segnano il passo le utility. A Piazza Affari gli acquisti si concentrano su Stmicroelectronics, su Juventus Fc e sul comparto automotive. Corre Ferrari, spinta anche dalla valutazione positiva di Bernstein. Ben comprate le Cnh Industrial,Exor, Pirelli & C, Brembo e Fiat Chrysler Automobiles. Restano indietro le utility a partire da Terna che ha toccato ieri il massimo storico a 5,31 euro eA2a.

A Piazza Affari le banche sotto pressione su richieste Bce

E' durato meno di un'ora il tentativo di recupero dei titoli bancari a Piazza Affari. Le quotazioni degli istituti di credito hanno infatti invertito la rotta, confermando la debolezza della vigilia. Sul Ftse Mib le vendite colpiscono così Ubi Banca, Banca Pop Er, Banco Bpm e, in misura minore, le bigIntesa Sanpaolo eUnicredit. Sotto la parità anche Mps, ieri sprofondata del 10,19% dopo che, dalla comunicazione Bce sull'esito dello Srep, è emerso che l'Eurotower chiede all'istituto di aumentare le coperture sullo stock di crediti deteriorati da qui al 2026. Una raccomandazione, in linea con le previsioni dell'Addendum pubblicato dall'istituto centrale a fine 2017, che, come sottolinea il Sole 24 Ore,sarebbe arrivata a tutte le banche vigilate, con l'obiettivo di svalutare integralmente gli npl in media proprio entro il 20 26. Tecnicamente, pur essendo quella della Bce non un'imposizione ma un'aspettativa, a ogni istituto sarà attribuita una specifica deadline temporale, definita dalla Vigilanza europea valutando la situazione esistente, per arrivare all'integrale svalutazione dello stock di npl. Una prospettiva che, con ogni probabilità, spingerà molte banche ad accelerare il processo di vendita dei crediti deteriorati pur con il rischio di vedersi riconoscere prezzi inferiori da parte dei compratori, che finirebbero inevitabilmente favoriti.

Per Intesa Sanpaolo e Ubi nessun impatto significativi su 2018 e piano

Sia Intesa Sanpaolo sia Ubi Banca comunque hanno precisato di non prevedere impatti significativi sui risultati dell'esercizio 2018 e sugli obiettivi finanziari dei rispettivi piani industriali in corso di esecuzione derivanti dalla revisione delle richieste della Banca centrale europea sulla copertura dei crediti deteriorati già in portafoglio. In una nota Intesa Sanpaolo ha precisato quindi di non ravvisare effetti su quanto previsto dal piano di impresa 2018-21, mentre Ubi, che non si aspetta impatti diversi da quanto previsto sugli obiettivi dell'esercizio appena chiuso e del piano 2019-20, ha ricordato che «le raccomandazioni sono formulate (da Bce, ndr) tenendo conto della specificità di ciascuna banca».

Jp Morgan delude: IV trimestre sotto le attese e titolo giù in pre-mercato

Jp Morgan Chase ha chiuso il quarto trimestre 2018 con un utile netto di 7,07 miliardi di dollari, in aumento del 67% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'utile per azione è stato di 1,98 dollari, inferiore ai 2,21 dollari previsti dal

consensus di mercato. I ricavi sono saliti del 4% a 26,8 miliardi. In pre-mercato a Wall Street, mentre i futures sugli indici sono sostanzialmente piatti (salgono però quelli sul Nasdaq, le azioni della banca statunitense perdono il 2% circa.

Germania, nel 2018 crescita Pil calata a +1,5%

Il Pil della Germania è cresciuto nel 2018 in media dell'1,5%. E' la stima diffusa dall'istituto federale di statistica Destatis: un dato in linea con le attese degli analisti e che segna un rallentamento rispetto al +2,2% del 2016 e del 2017. «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del 2018 è superiore alla media degli ultimi 10 anni (+1,2%)». Il rallentamento della crescita, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, è un elemento comune anche all’Europa dove i dati macro sotto alle attese (ieri è stato il turno della produzione industriale), hanno spinto il Surprise index di Citigroup al minimo da un semestre.

In Usa prezzi produzione sotto stime, crolla indice manifatturiero

I prezzi alla produzione a dicembre negli Stati Uniti sono scesi, deludendo gli analisti. Come reso noto dal dipartimento del Lavoro americano, i prezzi alla produzione sono calati dello 0,2% sul mese precedente, mentre le previsioni erano per un ribasso dello 0,1%. Rispetto al dicembre 2017, il dato è rimasto in aumento del 2,5%. Cattive notizie anche dal settore manifatturiero. L'indice Empire State, che misura l'andamento dell'attività nell'area di New York ed è redatto dalla Federal Reserve, a gennaio è sceso da 11,5 a 3,9 punti ed è decisamente peggiore delle previsioni, visto che gli analisti attendevano un rialzo a 12 punti.

Occhi puntati sulla sterlina. Petrolio in salita

Sul mercato valutario l'euro è in calo a 1,142 dollari (da 1,1473 ieri sera). La moneta unica vale inoltre 123,98 yen (da 124,21), mentre il dollaro-yen è pari a 108,49 (da 108,27). Torna a salire il petrolio: il wti, contratto con consegna a marzo, avanza dell'1,31% a 51,17 dollari mentre il Brent, sempre marzo, sale dell'1,32% a 59,77 dollari. Occhi puntati sulla sterlina in vista del voto del Parlamento odierno. La valuta britannica, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, si è apprezzata ieri sia contro dollaro sia contro euro sulle attese degli operatori su di un possibile rinvio della data finale di uscita del Regno Unito. Il clima di maggiore ottimismo questa notte ha portato a un deprezzamento dello yen ed un proseguimento della fase di apprezzamento dello yuan dopo l’annuncio di nuove misure di stimolo.

