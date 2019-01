Borse, Piazza Affari rimbalza in un’Europa cauta. Debole Londra

Borse europee in ordine sparso ma senza tensioni, dopo la bocciatura schiacciante della Camera dei Comuni dell'accordo sulla Brexit concluso dalla premier Theresa May con l'Europa. Una bocciatura che, secondo gli analisti, i mercati avevano già scontato, seppur si tratti della peggior sconfitta per un Governo britannico in Parlamento nella storia recente. Il Ftse100 di Londra ha aperto in leggero rialzo (+0,2%) per poi virare in rosso, con la sterlina in positivo contro il dollaro sui massimi da un mese e mezzo. Viaggiano in ordine sparso e alla ricerca di direzione le altre Borse europee, con Piazza Affari che segna la performance migliore grazie al recupero dei titoli bancari.

Sterlina stabile, Londra in lieve calo

La Borsa di Londra, quindi, ha reagito senza troppi scossoni, prima in lieve rialzo e poi in calo, a una situazione che i mercati si aspettavano. Resta da vedere, secondo gli analisti, quello che succederà dopo il voto di fiducia di questa sera. I mercati puntano a una estensione della scadenza dell'articolo 50 dopo il termine del 29 marzo. Nessuna tensione neanche sul mercato valutario: la sterlina si è apprezzata leggermente ieri dopo il voto, restando di fatto nell'area delle ultime 4 sedute, cioè ben sopra 1,28 dollari e vicina ai massimi da un mese e mezzo, con l'euro/sterlina poco mosso. Secondo gli analisti, gli investitori davano per scontato il no al piano May e si stanno già concentrando sul futuro, mettendo in conto l'estensione dell'articolo 50 ma anche un possibile ripensamento della Gran Bretagna sull'uscita dall'Ue.

A Milano le banche tentano il rimbalzo

A Piazza Affari ancora occhi puntati sul comparto bancario dopo la debacle della vigilia, con gli istituti di credito che ieri hanno rassicurato il mercato sull'andamento dello smaltimento degli Npl, dopo le richieste della bce che hanno affossato il settore nelle ultime due sedute, e oggi tentano un rimbalzo: bene Unicredit, Banco Bpm, Bper, Ubi Banca e Mps. Continua a correre la Juventus Fc, vanno bene anche Saipem e Finecobank. Positiva Fiat Chrysler Automobiles dopo le immatricolazioni in Europa che hanno registrato un calo del 2,3% nel 2018, a fronte del mercato europeo stabile. Il mercato ha apprezzato però soprattutto il buon andamento del marchio Jeep. In coda al listino Pirelli & C in linea con l'andamento del settore automotive in Europa e a Milano dopo i rialzi di ieri, deboli anche Campari e Prysmian. Segno meno per le utility con A2a e Terna in flessione. Fuori dal listino principale, ben comprata Italmobiliare dopo il giudizio positivo di Equita.

Stand by sul valutario, frena il petrolio

Mercato valutario ingessato oggi dopo la seduta volatile della vigilia, con i commenti accomodanti di Draghi che hanno portato a un deprezzamento generalizzato dell’euro. L'euro/dollaro stamattina ha recuperato comunque la soglia di 1,14. In lieve calo i prezzi del petrolio, dopo i rialzi della vigilia sulla scia dell’ottimismo su un piano di stimolo cinese e un clima ancora positivo sui mercati . Il Brent resta anche oggi sopra la soglia dei 60 dollari al barile.

