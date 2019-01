Borse puntano su pax Usa-Cina. Piazza Affari ai massimi da 3 mesi, spread giù a 245

Le Borse europee scommettono sull'intesa Usa-Cina per la rimozione dei dazi commerciali sfruttando le indiscrezioni della stampa Usa che ieri sera avevano fatto correre gli indici di Wall Street: in apertura di seduta tutti gli indici salgono al ritmo di un punto percentuale, mentre Piazza Affari è a passo più lento a causa del ko di Tim. «Secondo alcune indiscrezioni del Wall Street Journal, infatti, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin avrebbe proposto la rimozione, almeno parziale, dei dazi contro la Cina. I mercati hanno reagito postiviamente con un forte rialzo dell’azionario e vendite sui Treasury. La notizia è stata successivamente smentita da un portavoce del Tesoro, ma i mercati hanno comunque mantenuto l’impostazione positiva. La reazione dimostra ancora

una volta come la questione commerciale sia il tema al centro dell’attenzione dei mercati». è il commento degli analisti di Mps Capital Services.

Il FTSE MIB è guidato da Saipem, all'indomani di due contratti in Arabia Saudita da 1,3 miliardi di dollari complessivi mentre il prezzo del petrolio guadagna un punto percentuale a 52,6 dollari al barile nel Wti febbraio e a 61,8 nel Brent marzo, e da Leonardo - Finmeccanica che ha annunciato ieri un nuovo contratto con il ministero della Difesa inglese e che beneficia anche del rafforzamento della sterlina.

Tim va subito ko: dati 2018 e outlook sotto attese

Protagonista assoluta dell'avvio è però Telecom Italia che, dopo non essere riuscita a segnare un prezzo d'apertura per qualche minuto, ha iniziato con un calo dell'8% dopo aver annunciato dati preliminari 2018 e un outlook 2019 più debole delle attese, in particolare per quanto riguarda il mercato domestico. La correzione dello spread in area 245 punti base, ai minimi dall'ultima seduta del 2018, favorisce il comparto bancario con Unicredit e Intesa Sanpaolo in prima fila. A livello europeo gli acquisti prediligono il settore auto, le costruzioni ma anche energia e minerari. A Francoforte però sono Commerzbank e Deutsche Bank viste le continue indiscrezioni sul futuro dei due istituti: ieri rumors riferivano dello scetticismo su una combinazione tra i due istituti a livello di Bce che invece guarderebbe con maggiore favore un'alleanza tra DB e un altro grande gruppo bancario.

Spread Btp/Bund sotto 250 punti. Euro/dollaro a 1,14

In calo lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco, in avvio di seduta, è pari a 245 punti base, sette in meno rispetto ai 252 della chiusura di ieri, principalmente a causa delle vendite sui titoli tedeschi. Il rendimento del BTp decennale benchmark ha chiuso la seduta al 2,74% rispetto al 2,76% della vigilia. Sul valutario, euro/dollaro sotto 1,14 a 1,1393 da 1,1389. Euro/yen a 124,68 (da 124,42) e Dollaro/yen a 109,41 da 109,26.

Borsa Tokyo: chiude a +1,29%per calo yen e guadagni Wall Street

Dopo il calo delle ultime due sedute, la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo sostenuta da un calo dello yen e dai guadagni di Wall Street dopo le voci di una possibile rimozione dei dazi americani sui prodotti cinesi. Alla fine delle contrattazioni, il Nikkei ha guadagnato l'1,29% (+263,80 punti) a 20.666,07 punti; l'indice più ampio Topix che riunisce tutti i titoli della prima tabella è aumentato dello 0,93% (+14,39 punti) a 1.557,59 punti. Sul fronte valutario, il dollaro è stato scambiato, in chiusura, a 109,31 yen, contro i 108,93 yen della seduta precedente; l'euro è salito a 124,54 yen, contro i 124,04 yen della vigilia. Un andamento delle valute favorevole all'acquisto di titoli di gruppi esportatori giapponesi.

