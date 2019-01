Ryanair rivede al ribasso gli utili (con occhio alla Brexit)

Dopo la revisione di ottobre, arriva un altro ribasso per le previsioni Ryanair. Allora a far pagare dazio alla compagnia aerea low cost irlandese, la più grande d’Europa, furono gli scioperi del personale Ora invece sul banco degli imputati finiscono le tariffe invernali più basse del previsto, diminuite del 7% invece che del 2% precedentemente segnalato, a causa della sovraccapacità a breve raggio in Europa. Tutto questo, però, con un allarme per il futuro legato agli effetti imprevisti della Brexit.

Profit warning per Ryanair, dunque, che annuncia una seconda revisione in tre mesi per gli utili annuali. Ora la compagnia guidata dall’amministratore delegato Michael O'Leary punta a un utile netto compreso tra 1 e 1,1 miliardi di euro per l’anno fiscale 2018-2019 (completato a fine marzo), contro una stima precedente compresa tra 1,1 e 1,2 miliardi. Come detto, l’indice è puntato contro l’abbassamento delle tariffe, superiore al previsto. Un calo tuttavia in parte compensato da una maggiore crescita del traffico – 142 milioni di passeggeri rispetto a una previsione di 141 milioni – e da una performance del costo unitario leggermente migliore del previsto.



«Riteniamo le tariffe ridotte continueranno a mettere sotto pressione i concorrenti in perdita, con WOW, Flybe e , ad esempio, Germania, tutti attualmente in vendita», si legge nella dichiarazione del ceo Michael O’Leary.

L'amministratore delegato non ha però taciuto il fatto che un ulteriore downgrade delle prospettive di profitto potrebbe arrivare alla luce degli effetti della Brexit, «anche se abbiamo una ragionevole visibilità sulle prenotazioni del quarto trimestre».

Il profit warning di Ryanair arriva dopo che un’altra compagnia, Norwegian Air, mercoledì ha annunciato che avrebbe tagliato un certo numero di rotte e chiuso diverse basi nel tentativo di tagliare i costi.

