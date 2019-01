Borse in rosso su timori per crescita. Piazza Affari guida i ribassi, giù Tim

Borse europee in retromarcia, penalizzate dal timore di un rallentamento dell'economia globale, dopo la diffusione delle nuove stime da parte del Fondo Monetario Internazionale, che ieri a Davos ha annunciato un taglio delle previsioni sul pil mondiale e anche su quello della zona euro per l'anno in corso. Gli indici del Vecchio Continente sono peggiorati a fine mattina, dopo che anche il commissario Ue agli affari economici, Pierre Moscovici, ha preannunciato una revisione delle stime di crescita per l'Unione europea e per l'Italia, sulla scia del taglio attuato dal Fondo Monetario Internazionale. «Adesso il Fondo monetario internazionale, che è una istituzione seria, ha rivisto le proprie stime, posso dire solo che rivedremo le nostre», ha dichiarato. In autunno la Commissione stimava per l’Italia una crescita del pil quest’anno all’1,2% e 1,3% nel 2020. A fine anno ha concordato con la stima dell’1% quest’anno dopo un braccio di ferro con il governo sulla stima/obiettivo della legge finanziaria rispetto all’originaria stima dell’1,5%. Inoltre Bruxelles ha indicato per la Ue-27 (senza il Regno Unito) una crescita del +2% e +1,9% nel 2019 e nel 2020, per l’Eurozona +1,9% e +1,7%. Ieri invece il Fondo Monetario Internazionale ha tagliatole stime sulla crescita della zona euro per il 2019 all'1,6% e ridotto quelle sul pil italiano del 2019 solamente allo 0,6% dal precedente +1%. Syima, la nuova, in linea con quella diffusa venerdì scorso da Bankitalia. Il Fondo ha inoltre messo in conto che l'economia del globo quest'anno salirà del 3,5%, lo 0,2% al di sotto delle precedenti indicazioni, oltre che del 3,7% confermato per il 2018.

A incoraggiare le vendite sulle Borse Ue, questa mattina è stato anche l'indice Zew, quello che misura la fiducia delle imprese tedesche e che a gennaio è precipitato a 27,6 dal precedente 45,3, molto al di sotto delle aspettative di mercato . In più rimane sotto i riflettori la situazione della Gran Bretagna, nell'attesa che la premier britannica, Theresa May, presenti alle autorità europee il piano B che per l'uscita del Paese dall'Unione europea.

Milano la peggiore, pesa la debolezza delle banche

Piazza Affari registra la performance peggiore del Vecchio Continente, risentendo degli ordini in lettera sulle banche e sulle principali blue chips.Le vendite colpiscono il Banco Bpm, Unicredit, Bper Banca,Intesa Sanpaoloe Ubi Banca, complice il focus del Sole 24 Ore su Banca Carige che ipotizza la necessità di un ulteriore aumento di capitale da 200 milioni, in addizione al prestito bancario da 320 milioni. Il rallentamento dell'economia italiana, in più, potrebbe rendere più complicata la situazione degli istituti di credito, già alle prese con la riduzione di crediti in sofferenza. Oggi, comunque, vanno male tutte le banche europee, risentendo anche dello scivolone della tedesca Ubs, che ha annunciato conti del quarto trimestre inferiori alle attese, sebbene l'utile dell'intero 2018 sia cresciuto del 25% rispetto a quello del 2017.

Telecom in caduta libera, realizzi anche sulla Juve

A Milano sono in caduta libera le azioni di Telecom Italia , nonostante i netti ribassi accusati sia venerdì, sia ieri (-2,6% ieri e -7% venerdì) e provocati dalla diffusione a sorpresa la scorsa settimana dei conti preliminari del 2018 risultati al di sotto delle attese. Intanto il fondo Elliott è tornato alla carica per fare pressione per il dossier rete. La Juventus Fc risente dei realizzi dopo la corsa delle ultime settimane e il balzo in avanti di oltre il 5% registrato ieri. Sono deboli le Italgas sulla scia del taglio di rating a sell da parte di Citigroup. Tentano invece di resistere al calo di Borsa le utility Snam Rete Gas e Terna, mentre sono in calo Enel e A2a. Ancora debole Ferragamo dopo il calo di ieri provocato da un report critico di Citigroup.

Dollaro sui massimi da tre settimane dopo l'Fmi. Giù il petrolio

Acquisti sul dollaro, preferito alle altre valute dopo la riduzione dei target di crescita globale da parte dell'Fmi per il 2019 e il 2020. Il cambio euro/dollaro continua a oscillare poco sotto 1,14, in attesa di un driver che potrebbe giungere dalla conferenza stampa di Draghi di giovedì prossimo. Secondo gli analisti di Mps Capital Services, Il piano B della May non ha avuto particolare impatto sulla sterlina con il cambio euro/sterlina che rimane poco sopra 0,88. Sul fronte Brexit, ieri la May ha presentato un piano B senza grosse novità. L’intenzione resta quella di trovare un accordo con la Ue entro il 26 febbraio, in caso contrario la parola passerà alla Camera per il voto sull’estensione dei termini dell’art. 50 al 31 dicembre 2019. Oggi, i laburisti (opposizione) dovrebbero presentare una serie di emendamenti che includono varie opzioni tra cui un nuovo referendum. In calo i prezzi del petrolio, dopo i rialzi della vigilia con il Brent sotto i 63 dollari.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

