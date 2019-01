Borse in positivo e Tim risale a Piazza Affari. Sterlina al top da novembre

Le Borse europee risalgono la china a metà seduta segnando contenuti rialzi grazie al ritorno degli acquisti sulle banche, sui retailer (grazie al balzo di Carrefour a Parigi) e sul settore viaggi-trasporti. Dopo una prima parte di mattinata sottotono ancora per l'effetto delle preoccupazioni sullo stato dei negoziati tra Washington e Pechino funzionali a scongiurare nuovi dazi: la smentita arrivata dal consigliere economico di Trump sulla cancellazione degli incontri di questa settimana tra le parti non è bastata ad allontanare i dubbi sul buon esito della trattativa.

«L'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina è stato uno dei principali motivi alla base della forte chiusura della scorsa settimana per i mercati azionari, sulla scia di un fragile ottimismo per il quale entrambe le parti avrebbero in qualche modo ottenuto qualche accomodamento sulle condizioni degli scambi commerciali nei prossimi giorni, evitando così un aumento negli Stati Uniti delle tariffe che dovrebbero aumentare dal 10% al 25% il 1 ° marzo - osserva Michael Hewson, analista di CMC Markets UK - Questo fragile ottimismo è stato bruscamente rotto ieri sera per indiscrezioni secondo cui la Casa Bianca avrebbe cancellato una riunione programmata con i funzionari cinesi per questa settimana a causa dei continui disaccordi sulle regole della proprietà intellettuale. Queste indiscrezioni sono state smentite da Larry Kudlow, il principale consigliere economico di Donald Trump, il quale ha dichiarato che l'incontro importante sarà quello di fine mese con il vice premier cinese Liu He, cosa che suggerirebbe che le probabilità di un fallimento restano ancora piuttosto alte».

Unicredit e petroliferi guidano Ftse Mib. Bene Atlantia e Autogrill

Comunque, dopo un iniziale flessione guidata dal comparto auto e dai tecnologici, le Borse hanno recuperato terreno, con l'eccezione di Londra: a metà seduta è Madrid la migliore mentre Piazza Affari è in lieve rialzo nel FTSE MIB complice anche l'inversione di tendenza di Telecom Italia, dopo il -14% messo a segno dalla diffusione dei conti preliminari del 2018. A sostenere l'indice sono però innanzi tutto i petroliferi ( Tenaris e +Saipem) e alcuni bancari come Unicredit e Banco Bpm. Riflettori sui titoli della galassia Benetton dopo le indiscrezioni de Il Sole 24 Ore sul possibile riassetto della holding Edizione (che è a capo della catena di controllo delle quotate Atlantia, Autogrill e Cellnex): bene Atlantia, che approfitta di un settore aereo positivo in tutta Europa, e Autogrill in corsa per rilevare le attività di Areas (gruppo Elior). In flessione Bper, l'automotive e Stmicroelectronics dopo le indicazioni sul settore dei microprocessori emerse dai conti del gruppo olandese Asml.



ANDAMENTO DEL FTSE MIB

Dati in punti al 31/12/2018. (Fonte: elaborazione Silvio Bona, analista tecnico indipendente)

In netto rialzo la sterlina: top da novembre su dollaro

Sul mercato valutario, euro/dollaro a 1,1366 (1,1362 ieri). Yen in calo: la moneta giapponese è scambiata a 109,65 per un dollaro(109,42) e a 124,64 per un euro(124,33). E' netto il rafforzamento della sterlina a 0,872 per un euro (0,8767 ieri sera) e a 1,3027 dollari(1,2954 ieri): la moneta britannica e' ai massimi da novembre contro entrambe le divise. Petrolio in risalita a 53,27 dollari al barile nel Wti marzo e a 61,8 dollari al barile nel Brent marzo.

Spread Btp/Bund si allarga sopra 250 punti

In rialzo o spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco si attesta a 253 punti base, dai 251 punti base della vigilia. In leggero aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato al 2,77% dal 2,75% segnato in chiusura della seduta precedente.



Borsa Tokyo in calo. Bank of Japan taglia stime di inflazione e Pil 2019

Chiusura in lieve flessione per la Borsa di Tokyo al termine di una seduta in cui gli indici si sono mossi all'interno di un range ristretto, influenzati dalle fluttuazione dello yen sul dollaro, dai dati sulla bilancia commerciale e dalle decisione della BoJ sulla politica monetaria. A fine seduta, l'indice Nikkei ha perso lo 0,14% attestandosi a 20.593,72 punti mentre l'indice Topix ha ceduto lo 0,60% (-9, 40 punti) a 1.547,03 punti.

La Banca centrale del Giappone ha ridotto le stime di crescita dell'inflazione per i prossimi tre anni fiscali, allontanandosi ulteriormente dall'obiettivo del 2%. Lo ha annunciato la Bank of Japan al termine del meeting di due giorni che si e' concluso oggi. La Banca centrale ha anche deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, attualmente in territorio negativo, e di confermare il piano

di stimolo all'economia per i prossimi tre anni. Secondo le nuove stime l'inflazione nel 2019 si assesterà allo 0,8% dallo 0,9% previsto in ottobre, per via della flessione delle quotazioni petrolifere, e nel 2019 salirà allo 0,9% rispetto all'1,4% delle stime precedenti. Nel 2020 invece i prezzi sono attesi in crescita dell'1,4% dall'1,5% previsto. La BoJ ha anche abbassato le stime di crescita, ora attesa allo 0,9% dal +1,4% nell'anno fiscale che si conclude a marzo, e allo 0,9% dal +1% nei due anni successivi

