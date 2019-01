Il cloud spinge i ricavi di Ibm. Balzo delle azioni del 7%

NEW YORK - Nelle contrattazioni del dopo mercato a Wall Street le azioni Ibm hanno avuto un balzo di oltre il 7% dopo che la società ha riportato dei conti dell'intero anno e del quarto trimestre migliori del previsto.

Nel quarto trimestre gli utili sono stati di 4,87 dollari per azione, contro i 4,82 $ attesi dagli analisti secondo Refinitiv. I ricavi sono stati di 21,76 miliardi di dollari, meglio dei 21,71 miliardi previsti dagli analisti. Tuttavia i ricavi sono diminuiti del 3% anno su anno, per il secondo trimestre consecutivo in calo.



Per l'intero 2018 Ibm ha generato utili per azione pari a 13,81 dollari. Anche qui meglio di quando si attendevano gli analisti (13,78 $).

Il segmento principale delle attività di Ibm quello legato ai Servizi tecnologici e alle piattaforme cloud ha generato 8,9 miliardi di ricavi, contro una previsione del pool degli analisti di FactSet di 9,04 miliardi di dollari, per questo segmento.

L'altro grande segment principale di business di Ibm, quello delle Soluzioni cognitive, ha registrato ricavi per 5,5 miliardi (5,27 miliardi attesi dale stime del consensus FactSet).



Nel trimestre Ibm ha annunciato l'acquisizione del colosso del software americano Red Hat per 34 miliardi di dollari. Un deal che dovrebbe essere chiuso entro la seconda metà dell'anno e rafforzerà la posizione di Ibm che è uno dei principali provider di servizi cloud per le imprese, settore in forte crescita dove compete con Amazon, Microsoft e Google.

In tutto il 2018 Ibm ha registrato ricavi per 39,8 miliardi di dollari. Il segmento Cloud sui dodici mesi è cresciuto del 12% per la società con un giro d'affari di 19,2 miliardi di dollari.



Rispetto alla guidance per il 2019 Ibm prevede di generare 13,90 $ di utili per azione. Gli analisti stimavano invece 13,79 $ di utili per azione, secondo Refinitiv. Dall'inizio dell'anno le azioni Ibm hanno avuto un rialzo di oltre il 7 per cento.

