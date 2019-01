Pmi eurozona delude ma Borse salgono. Scommessa su tassi fermi

I deludenti indicatori sull'attività manifatturiera e dei servizi nell'Eurozona a gennaio aumentano le probabilità che i tassi di interesse nell'area dell'Euro rimarranno fermi a lungo e le Borse premiano questa prospettiva mentre gli acquisti aumentano anche sui titoli governativi sia della periferia sia dei Paesi core dell'Europa.Tutto questo in attesa della conferenza stampa del presidente Bce, Mario Draghi, al termine della riunione del Consiglio direttivo a Francoforte. Il FTSE MIB di Piazza Affari è il migliore e sale di un punto percentuale: balzo di Stmicroelectronics dopo i conti 2018 chiusi con utili netti per 1,29 miliardi di euro (+60,4%) e nonostante una previsione di ricavi in calo nel I trimestre 2019. Prosegue la risalita di Telecom Italiatra le indiscrezioni di movimenti da parte di investitori istituzionali in vista del nuovo braccio di ferro Vivendi-Elliott nell'assemblea di fine marzo. Acquisti anche su Pirelli. In caduta Tod's che ha riportato un fatturato in calo del 2,4% nel 2018 con un IV trimestre deludente, secondo gli operatori.

Eurozona: manifatturiero e servizi deludono a gennaioAll'inizio del 2019, l'economia dell'Eurozona si avvicina alla stagnazione, registrando la crescita più debole della produzione in cinque anni e mezzo unitamente al primo calo della domanda in più di quattro anni. Dalla lettura dei dati flash preliminari, l'indice Ihs Markit composito e' sceso a 50,7 a gennaio da 51,1 di dicembre, posizionandosi sul valore minimo da luglio 2013. L'indice viene solitamente calcolato in base all'85% circa delle risposte mensili totali e l'ultima lettura indica una crescita solo marginale della produzione economica,contrastando nettamente i forti tassi di espansione osservati a gennaio dell'anno scorso. Sia il manifatturiero che il terziario hanno registrato una crescita lenta, quasi stagnante. Sia il manifatturiero che il terziario hanno registrato una crescita lenta, quasi stagnante. Il primo ha riportato la più debole espansione avutasi dall'ultimo trend di ripresa iniziato a luglio 2013attestandosi a 50,5 da 51,4 a dicembre; l'indice Pmi dei servizi è sceso a 50,8 (51,2 a dicembre), la crescita minore da agosto 2013.

E oggi tocca a Mario Draghi

«Il consiglio direttivo - commenta Michael Hewson di CMC Markets alla luce dei dati Pmi di Markit - dovrà riconoscere il continuo deterioramento delle prospettive economiche abbassando le prospettive di crescita e inflazione. Persino mantenere la prospettiva di un rialzo dei tassi sul tavolo in questo momento equivarrebbe a sconsideratezza, indipendentemente da ciò che Sabine Lautenschläger, membro del comitato esecutivo della BCE, vorrebbe farci credere, dal momento che l'inflazione core è all'1%, un livello a cui siamo da oltre 5 anni, e da cui non ci schioderemo visto anche il forte calo dei prezzi del petrolio da ottobre. Dall'aprile 2013 l'inflazione core nell'area dell'euro non è mai stata superiore all'1,2%. La conferenza stampa di oggi sarà probabilmente indicativa per quanto riguarda il sostegno politico offerto dalla BCE ora che il suo programma di acquisto di attività è terminato, il che significa che è probabile che ci si interroghi se la BCE guarderà a nuovi programmi TLTRO per contribuire a migliorare la liquidità il sistema bancario europeo. Qualunque sia l'esito dell'incontro di oggi, la probabilità di un rialzo dei tassi quest'anno è stata indubbiamente rimandata fino al 2020, a meno che i membri della BCE non abbiano imparato le lezioni del 2008 e del 2012, quando hanno erroneamente alzato i tassi, per poi tagliarli di nuovo subito dopo».

Spread Btp/Bund in calo, torna a 250 punti. Scendono i rendimenti

In calo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco si attesta a 250 punti base dai 252 del finale di ieri. In calo a 2,71% il rendimento del BTp decennale benchmark dal 2,75%. Il limitato movimento dello spread pur a fronte della contrazione dei rendimenti è dovuto ai paralleli acquisti sul Bund, il cui decennale scende a 0,21% in termini di rendimento.

Petrolio debole prima delle scorte Usa

Prezzi del petrolio deboli (a 52,44 dollari al barile nel Wti marzo e a 60,86 dollari al barile nel Brent marzo) in attesa delle statistiche ufficiali sulle scorte americane: l'American Petroleum Institute stima a sorpresa un rialzo di 6,6 milioni di barili nella settimana al 18 gennaio. Euro/dollaro in calo a 1,1348 (1,1387 ieri sera). Corregge la sterlina a 1,13038 dollari (da 1,307) mentre è stabile a 0,8706 (da 0,872) il cambio euro/sterlina.



Borsa Tokyo: altra seduta prudente, Nikkei chiude a -0,09%

Ancora una seduta debole per la Borsa di Tokyo in un clima dominato dalla prudenza in un contesto di incertezze legate alla situazione geopolitica e alla crescita economica. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida cede lo 0,09% perdendo 19,09 punti e fermandosi a 20.574,63 punti, dopo due sedute negative. Il più ampio indice Topix ha invece guadagnato lo 0,36% (+5,57 punti) a 1.552,60 punti.

