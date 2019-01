Vivendi chiede ai sindaci Telecom di convocare l’assemblea a febbraio

Vivendi torna all’attacco su Telecom per ottenere che la sua richiesta di revocare cinque consiglieri in quota Elliott sia messa ai voti al più presto, in un’assemblea ad hoc da convocare al più tardi a fine febbraio. Questa volta però il gruppo che fa capo a Vincent Bolloré, primo singolo azionista con il 23,94% del capitale ordinario, non lo chiede al consiglio – che ha convocato l’adunanza il 29 marzo anche per l’approvazione del bilancio – bensì al collegio sindacale perché intervenga in supplenza. Lo ha fatto con una «Denunzia ai sensi degli articoli 2406 e 2408 del codice civile e degli articoli 149 e seguenti del Tuf», sottoscritta dal chief operating officer del gruppo Stéphane Roussel e dal capo del legale Frédéric Crépin, che porta la data del 23 gennaio e che è stata inviata per conoscenza anche alla Consob.

La denuncia - che sarebbe stata messa a punto con l’ausilio dello studio Chiomenti – riguarda contestazioni all’operato di alcuni consiglieri di maggioranza in circostanze che i francesi definiscono «censurabili» e «di rilevante gravità». In sostanza si tratta delle questioni sulle quali il board si è spaccato negli ultimi mesi, tra maggioranza Elliott e minoranza Vivendi. Anzitutto l’impairment test in corso d’esercizio a novembre - costato 2 miliardi di svalutazioni e il rosso nei conti dei primi nove mesi – che era stato contestato anche da Amos Genish, da ultimo nella lettera/esposto d’inizio settimana. Un processo - accusa l’azionista di maggioranza relativa «finalizzato esclusivamente a rendere una quadro deteriore della situazione finanziaria e economica di Tim e a delegittimare conseguentemente l'allora ad, inserendosi in un piano preordinato a revocarne le deleghe e a preparare il terreno per la futura predisposizione di un nuovo e diverso piano strategico funzionale alla realizzazione di obiettivi esclusivamente propri dell'azionista Elliott e potenzialmente dannosi per le prospettive industriali e di bilancio della società». Il profit warning di metà gennaio, accolto con nuovi ribassi in Borsa, secondo l’accusa dei francesi era altrettato volto a tirare la croce su Genish. Contestate ovviamente anche le modalità della sfiducia al manager israeliano, che Vivendi ritiene un «rovesciamento della volontà dei soci», espressa nell'assemblea del 4 maggio che aveva votato per la lista Elliott a patto fosse confermato l’ad e sostenuto il suo piano strategico.

Ce n’è anche per la nomina del nuovo ad Luigi Gubitosi, con il processo di individuazione guidicato «opaco» e comunque svoltosi «in violazione delle regole che la stessa Tim si è data in materia di successione». E non mancano infine contestazioni al ruolo dello studio BonelliErede, storico consulente legale di Elliott, che avrebbe assistito – secondo la denuncia di Vivendi – anche la maggioranza del consiglio Telecom in questi passaggi.

Secondo la denuncia, infine, il precetto di legge di procedere «senza indugio» alla convocazione dell’assemblea su richiesta del socio legittimato non sarebbe stata rispettata e la decisione di accorpare la richiesta di Vivendi all’assemblea di bilancio si tradurrebbe in «un’ulteriore arbitraria lesione» dei suoi interessi.

Il collegio sindacale, a cui è rivolta la sollecitazione, si è comunque già dotato di un parere chiesto dopo il cda di metà gennaio allo studio Zabban,Notari, Rampolla e associati che considera giustificata e regolare la decisione della maggioranza del board di convocare l’assemblea il 29 marzo, anche per la richiesta di Vivendi, ritenendo quindi che non sussista il potere/dovere del colelgio sindacale si sostituirsi al cda nè che ci siano irregolatià da segnalare alla Consob.

