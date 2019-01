Borse vivaci con Bce «colomba» e Wall Street positiva. L'euro rimonta

Le Borse europee, già vivaci grazie all'atteggiamento morbido sui tassi da parte della Bce e alle possibili nuove misure di sostegno all'inflazione e di liquidità per le banche, tengono il passo grazie anche all'andamento positivo di Wall Street. Gli investitori non danno dunque molto peso ai rischi per l'economia segnalati ieri dal presidente della Bce Mario Draghi e oggi confermati dal nuovo calo della fiducia delle imprese tedesche a gennaio. Gli indici azionari salgono in modo convincente con Francoforte capofila e Piazza Affari in aumento dello 0,9% nel FTSE MIB. La migliore è Azimut , già ieri protagonista grazie alla revisione dei sistemi di calcolo delle commissioni di performance dei fondi, bene Brembo e Unipol. Il numero uno Carlo Cimbri, da Davos, è tornato a parlare del possibile riassetto del gruppo tramite vendita delle attività bancarie a un gruppo come Bper, Banco Bpm o Ubi. Riprende a salire Telecom Italia.

Acquisti su auto e minerari. Mediaset corre su ipotesi M&A in Germania

E' il settore delle telecomunicazioni l'unico a viaggiare in controtendenza nell'azionario europeo: pesa la performance di Vodafone dopo che il gruppo ha annunciato ricavi in calo del 6,8% nel terzo trimestre pur confermando la guidance sull'intero esercizio. Gli acquisti premiano invece il comparto auto, guidato dai titoli francesi (Valeo e Renault in primis) e tedeschi (Volkswagen e Continental): a Piazza Affari bene Brembo, Pirelli & C e Fca. Forti acquisti anche sui minerari, sugli industriali e sulle banche. A Piazza Affari, nuovo allungo di Mediaset sulle indiscrezioni relative all'avanzamento del progetto di creazione di un polo europeo della tv con la tedesca Prosiebensat (brillante a Francoforte) e che coinvolgerebbe anche il riassetto di Mediaset Espana. «Il piano di integrazione a livello europeo può avere valenza industriale positiva, anche se pensiamo sia di non facile realizzazione - è il commento di una sim italiana - Dal punti di vista di Mediaset, la presenza di Vivendi nel capitale rappresenta l'ostacolo più significativo».

Tecnologici snobbano Intel, premiata St

Dopo i rialzi di ieri, altra seduta brillante per i titoli tecnologici in Europa, con l'indice di settore che sale più dell'1% nel Vecchio Continente e fa da traino all'Euro Stoxx, ai massimi dal 4 dicembre. Anche in Italia il settore va bene: Stmicroelectronics è tra le migliori del Ftse Mib, mentre, tra i titoli a minore capitalizzazione, Exprivia è la migliore di tutti con un aumento vicino al 13%. Già alla vigilia il comparto era andato bene, dopo le trimestrali convincenti e sopra le aspettative di St e Texas Instruments. I due gruppi hanno dato sostegno ieri a Wall Street e si preparano a fare lo stesso anche oggi. Sono invece passati in secondo piano i conti di Intel, che cede quasi il 7%. Il gruppo ha chiuso un 2018 con utili e ricavi da record, ma questi ultimi hanno deluso le aspettative, così come non è stato all'altezza delle attese l'outlook per il primo trimestre e per l'intero 2019.

Germania: indice Ifo in calo a gennaio

Brusco calo dell'Indice Ifo in Germania a gennaio. Secondo i dati resi noti oggi infatti l'indice che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi segnala un netto rallentamento della prima economia europea. A gennaio, infatti, l'Indice è sceso a 99,1 dal 101 segnato nel mese di dicembre mentre le attese del mercato indicavano una discesa meno marcata (in area 100,6). Secondo le indicazioni raccolta dall'Istituto l'economia tedesca e' all'inizio di una fase di inversione del ciclo economico. «L'indice Ifo si è mosso al ribasso da settembre. In generale,tre cali consecutivi dell’indice IFO vengono letti come un segnale di svolta dell'attività economica. Dato che i livelli di partenza erano alti, siamo ancora moderatamente fiducioso sul fatto che la tendenza di IFO e PMI degli ultimi cinque mesi possa indicare una perdita dell'impulso ma non una contrazione della crescita, tuttavia i rischi sono al ribasso» sottolinea Anna Maria Grimaldi, senior economist di Intesa Sanpaolo.

Petrolio volatile con la crisi in Venezuela

Mattinata dai due volti per il prezzo del petrolio: la crisi venezuelana, con gli scontri in atto nel Paese dopo l'autoproclamazione del leader dell'opposizione Juan Guaido come nuovo presidente del Paese grosso esportatore di greggio, e la prospettiva di possibili sanzioni Usa sul petrolio di Caracas hanno fatto salire le quotazioni nelle prime ore di negoziazione dei mercati continentali, dopo un paio di sedute penalizzate dall'aumento delle scorte Usa, ma successivamente le quotazioni sono tornate a scendere. Il Wti è stabile a 53,15 dollari al barile nella consegna di marzo, la medesima scadenza del Brent è scambiata a 60,6 dollari al barile.

Euro recupera terreno, si rafforza la sterlina

Sul mercato valutario, l'euro sta progressivamente recuperando posizioni rispetto a quanto euro/dollaro in rialzo a 1,1343 (1,1343 ieri sera alla chiusura delle Borse europee ma 1,1304 alla chiusura di Wall Street). La sterlina torna a rafforzarsi dopo la debolezza delle sedute precedenti, determinata dall'incertezza sul futuro della Brexit, e dopo la bocciatura alla Camera dei Comuni britannica dell'accordo trovato dalla premier Theresa May con l'Unione europea. La sterlina sale oltre 1,30 sul dollaro (1,3096 dollari, il massimo dal 4 novembre) e vale 1,153 sull'euro, dopo essere arrivata fino a 1,1605, il massimo da maggio 2017. A sostenere la moneta britannica è la speranza che l'ipotesi di un "no deal" possa essere scongiurata in qualche modo prima della scadenza del 29 marzo: il ministro britannico delle Finanze, Philip Hammond, ha detto da Davos che la Ue potrebbe consentire un compromesso sull'accordo per la Brexit in modo da convincere i deputati britannici ad approvarlo. Inoltre, secondo indiscrezioni riportate dal Sun, il Democratic Unionist Party (Dup) dell'Irlanda del Nord sarebbe disponibile a offrire un appoggio condizionato all'accordo di May.

Btp: spread resta sotto 250 punti, 10 anni rende 2,67%

Seduta positiva per i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. Lo spread, cioè il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco si attesta stabile a 249 punti, in linea con la chiusura di ieri. Allineati anche i rendimenti dei decennali italiani: il rendimento del BTp benchmark si attesta al 2,67%.



