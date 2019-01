Apple spinge Wall Street mentre sale l'attesa per la Fed. Corre Londra

Wall Street a passo di carica, trascinata in alto dalle performance di Apple e anche di Boeing. In particolare la società di Cupertino nella notte ha annunciato conti del suo primo trimestre fiscale migliori delle attese, nonostante per la prima volta da dieci anni abbia registrato nel trimestre dello shopping natalizio un calo sia dei ricavi, sia degli utili. Il mercato, però si aspettava peggio dopo il profit warning lanciato dal gruppo circa un mese fa e così oggi fa salire le quotazioni del colosso del 5%. La performance degli indici Usa sta incoraggiando le Borse europee che sono migliorate rispetto alla mattina, sebbene rimangano contrastate. Del resto gli investitori sono abbastanza prudenti nell’attesa delle indicazioni della Fed sulla propria condotta di politica monetaria e di eventuali novità che potrebbero emergere dalla due giorni di trattative sul commercio internazionale tra la delegazione cinese volata a Washington e l’amministrazione Usa. Procede intanto a pieno ritmo anche la stagione delle trimestrali, movimentando i singoli titoli (dopo Apple, tocca a Microsoft, Facebook, Boeing, At&T e in Europa a Santander, Siemens, Novartis).. Londra è la migliore con un rialzo vicino al 2%, beneficiando della debolezza della sterlina provocata dal voto del Parlamento inglese sugli emendamenti per la Brexit. Voto che alla fine ha rafforzato la posizione della premier britannica, Theresa May. A Milano il FTSE MIBsegna un rialzo dello 0,2%, nonostante lo spread sia in calo in area 241 punti. Del resto, nonostante la delicata situazione che si è venuta a creare per l'atteso voto del Senato sull'immunità parlamentare del ministro Matteo Salvini, le aste dei Btp sono andate molto bene. I rendimenti sono tornati sui livelli della primavera del 2018, prima della bagarre sullo spread e sui titoli di stato. Ha azzerato le perdite Francoforte , rimanendo comunque la più debole di tuta Europa a causa dell'andamento debole di Siemens e del comparto auto. In mattinata il ministero dell'Economia tedesco ha abbassato nettamente le stime sul 2019 (+1% ) dal +1,8% previsto a ottobre.

Bene il lusso, dopo i conti da record di Lvmh

In Europa corrono le azioni del lusso, sulla scia dell'andamento al rialzo delle azioni del colosso francese Lvmh, che ieri ha annunciato numeri 2018 da record, nonostante il mercato temesse invece l’impatto sulle vendite del gruppo sia del rallentamento dell'economia cinese, sia delle proteste in Francia del gilet gialli. I titoli della holding guidata da Bernard Arnault salgono a Parigi di oltre il 6%, trascinando anche quelli della concorrente Kering che guadagna quasi il 4%. A Milano sono gettonate leMoncler, tanto da vantare la performance migliore del Ftse Mib, e anche le Salvatore Ferragamo. Quest’ultime nonostante la casa fiorentina abbia pubblicato conti preliminari sul 2018 abbastanza deludenti, con ricavi in calo del 3,4%. Gli analisti, comunque, si aspettavano una flessione anche più pronunciata, considerando che l’azienda sta attraversando una fase di transizione. Per altro l’euforia sul comparto del lusso coinvolge, fuori dal paniere principale, anche Aeffe (+4,5%) e Brunello Cucinelli(+2,6%).



Leonardo-Fincantieri: Conte smentisce la fusione

Dopo la debolezza delle ultime due sedute, rialzano la testa le Stmicroelectronics beneficiando delle indicazioni di Apple sul primo trimestre: il colosso du Cupertino ha annunciato un calo delle vendite tutto sommato controllato e senza grossi scossini. Dopo la debacle della vigilia, quando le azioni hanno lasciato sul parterre quasi il 7%, non si arresta l'emorragia di vendite sui titoli della Juventus Fc. Questa sera la squadra di calcio incontrerà l'Atalanta per la Coppa Italia. Sono deboli le banche, mentre sta arginando le perdite Leonardo dopo che il premier, Giuseppe Conte, ha smentito le indiscrezioni su una possibile fusione del gruppo con Fincantieri . «Non c’è nulla di tutto questo. Il Governo non interviene nella vita di società quotate», ha detto il primo ministro commentando le ipotesi di una fusione tra Fincantieri e Leonardo sotto la regia di Palazzo Chigi, come riportata dalla stampa. «È una notizia destituita di fondamento», ha incalzato il primo ministro aggiungendo anche che queste cose «alterano le dinamiche di mercato».

Astaldi ancora sotto la lente

Fuori dal paniere principale, continuano a infiammarsi le It Way. Inoltre rimangono sotto la lente le Astaldi: sull'ipotesi riferita dalla stampa che il cda della società, fissato per la prossima settimana, farà il punto sulle offerte per il salvataggio del gruppo delle costruzioni che entro il 14 dovrà presentare in Tribunale il piano concordatario.



Rendimenti ai minimi da aprile 2018 per l'asta dei Btp

Rendimenti in calo, ai minimi da aprile 2018, per i BTp e assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso l'11ma tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/10/2023 per 2,75 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,665 miliardi. Il rendimento è sceso di 30 centesimi attestandosi all'1,49%. Collocata anche la 13ma tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/12/2028: a fronte di richieste per 3,393 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2,5 miliardi mentre il rendimento, in calo di 10 centesimi sull'asta del mese scorso, si e' attestato al 2,60%. Il Tesoro ha collocato anche prima tranche del nuovo CcTeu scadenza 15/01/2025: l'importo emesso è stato pari a 2,75 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 3,54 miliardi mentre il rendimento si è attestato all'1,65%. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 1 febbraio.

Sterlina tenta ripresa. Continua il rialzo del prezzo del greggio

Sul fronte dei cambi l'euro è abbastanza stabile sul dollaro nell'attesa delle parole che questa sera pronuncerà il numero uno della Fed, Jerome Powell (segui qui i cross). La sterlina cerca di recupera posizioni dopo il forte calo accusato ieri post voto di Westminster . «I mercati hanno reagito con delusione al nuovo Piano B della May con la sterlina che è stata venduta sulla notizia che un ritardo della Brexit è stato respinto e che sono improbabili le modifiche da parte della Ue al backstop sull'Irlanda - è il commento degli analisti di Unicredit - Ciò detto la correzione della sterlina è stata contenuta fino a questo momento, in linea con la nostra visione secondo cui il principale driver alla base del rafforzamento della sterlina nelle ultime settimane è la bassa probabilità di uno scenario 'no-deal'». Secondo gli stessi analisti comunque un ritorno di interesse sulla valuta Uk è probabile con l'avvicinarsi del nuovo voto decisivo a Westminster del 13 febbraio. Infine il petrolio continua a percorrere la strada del rialzo imboccata ieri (segui qui Brent e Wti).

Borsa Tokyo cede lo 0,5%, in Asia bene Seul

Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo che ha risentito delle tensioni

sulla Brexit, dei risultati contrastanti delle società statunitensi, tra cui Apple, e della prospettiva di ripresa dei delicati negoziati commerciali tra Washington e Pechino. Alla fine della seduta, l'Indice Nikkei è sceso dello 0,52% (-108,10 punti) a 20.556,54 punti mentre il più ampio indice Topix è sceso di 0,41% (-6,33 punti) a 1.550,76 punti. Sul lato dei cambi, il dollaro e' sceso a 109,30 yen, contro i 109,40 yen di martedì alla chiusura di Tokyo, mentre l'euro è salito a 125,07 yen, contro i 124,99 yen. Tra i listini asiatici spicca il rialzo della Borsa di Seul. In calo Shanghai, piatta Hong Kong.

