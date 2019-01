Amazon, profitti record grazie a vendite di Natale e pubblicità. Cautela sul primo trimestre 2019

Amazon ha messo a segno il suo terzo bilancio record di fila, grazie a un’ottima stagione di vendite natalizie e alle sue attività ad alto margine come il cloud computing e la pubblicità. Tuttavia le prospettive di ricavi per il primo trimestre del 2019 sono inferiori alle attese e questo ha fatto scendere il titolo a Wall Street nel dopo-Borsa.

L'azienda di Seattle ha annunciato un utile netto di 3,03 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2018, pari a 6,04 dollari per azione, in crescita rispetto a 1,86 miliardi di dollari, o 3,75 dollari per azione, nello stesso trimestre dello scorso anno. Il fatturato è cresciuto del 20% a 72,38 miliardi di dollari.



Boom dei ricavi pubblicitari

Gli analisti si aspettavano in media che Amazon guadagnasse 5,65 dollari ad azione e 71,88 miliardi di dollari di entrate. I business in rapida crescita di Amazon, come la sua divisione cloud-computing, le offerte pubblicitarie e i servizi che fornisce ai venditori, hanno contribuito a compensare i margini più bassi del suo tradizionale business retail. Da notare la performance dei ricavi pubblicitari, compresi nella voce «altri ricavi»: sono saliti del 95% a 3,39 miliardi di dollari.



Vendite nel primo trimestre 2019 sotto le attese

Per l'attuale trimestre, l'azienda ha previsto un fatturato compreso tra 56 e 60 miliardi di dollari e un margine operativo compreso tra 2,3 miliardi e 3,3 miliardi di dollari. Le stime degli analisti erano leggermente superiori: prevedevano vendite per 60,77 miliardi nel trimestre. Questo spiega il calo del titolo nel dopo Borsa, arrivato a perdere fino al 2% nei primi minuti, flessione poi in gran parte annullata. L'entusiasmo degli investitori per i crescenti profitti di Amazon ha contribuito a spingere il titolo ad un livello record a settembre, prima che le azioni scivolassero a fine anno insieme a quelle degli altri titoli tecnologici. Dall’inizio del 2019 le azioni di Amazon sono in crescita del 14 per cento.

Nuovi problemi in India

Amazon ha annunciato però di avere nuovi problemi sul mercato indiano. L’azienda ha infatti rimosso un'ampia gamma di prodotti dal suo sito web in India per conformarsi ai nuovi limiti sugli investimenti stranieri, che entrano in vigore il 1 febbraio e impediscono alle aziende di vendere i prodotti tramite fornitori in cui hanno una partecipazione azionaria.

Faang in ripresa

Il solido bilancio di Amazon segue risultati altrettanto buoni di Facebook e quelli in chiaroscuro di Apple e di Netflix, mentre quelli di Alphabet (Google) saranno diffusi lunedì 4 febbraio. Le Faang, come vengono soprannominate negli Usa, dopo una fine del 2018 piuttosto turbolenta sul mercato, hanno iniziato il 2019 con un netto rimbalzo di Borsa.

