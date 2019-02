Borse in rialzo in attesa del round di dati macro. Piazza Affari, ancora rally Ferrari

Borse europee ben impostate in una giornata cruciale per i dati macro. In Europa verranno annunciati i dati sull’inflazione preliminare di gennaio oltre gli indici Pmi sull’attività manifatturiera, mentre negli Usa verrà pubblicato l’importante dato sul mercato del lavoro. Ieri, intanto, la delegazione commerciale cinese presente a Washington e guidata dal vice premier, Liu He, ha proposto agli Stati Uniti di tenere un incontro tra i presidenti Donald Trump e Xi Jiping il mese prossimo, in Cina, per discutere sul commercio internazionale. L'incontro potrebbe essere fissato dopo il vertice tra il presidente Usa e il leader nordcoreano, Kim Jong Un, previsto per fine febbraio. Su Twitter anche il presidente Usa ha precisato che «non sarà stipulato nessun accordo fino a quando il presidente Xi ed io non ci incontreremo nel prossimo futuro per discutere e concordare sulle problematiche più difficili». Gli indici del Vecchio Continente sono partiti in sordina e poi hanno subito allungato il passo, nonostante dalla Cina siano arrivati dati poco confortanti: l'indice Caixin che misura l'attività manifatturiera è sceso sui minimi da circa tre anni a gennaio, a quota 48,3 punti rispetto ai 49,7 di dicembre. Milano guadagna circa mezzo punto percentuale, anche se lo spread è in risalita a 247 punti, penalizzato ancora dall'andamento debole dell'economia italiana, che nel quarto trimestre 2018 è entrata in recessione, dopo che il pil ha registrato un calo dello 0,2%.

A Milano occhi puntati su Ferrari

A Piazza AffariFerrari continua a salire, dopo la volata della vigilia dell'11%, innescata dai conti del 2018. In più l’ad, Louis Camilleri, ha parlato di un possibile rialzo degli obiettivi per il 2020. Della galassia Agnelli vanno bene anche le Fiat Chrysler Automobiles, le Exor e le Cnh Industrial, mentre sono ancora deboli le azioni della Juventus Fc, dopo che la squadra è stata eliminata dall’Atalanta nella Coppa Italia. Tra i titoli del Ftse Mib, spicca la performance di Diasorin, dopo che la società ha ottenuto la certificazione dalla Food and Drug Administation per la vendita nel mercato statunitense del test Liaison della Calprotectina.

Telecom debole dopo balzo di ieri, giù le banche

Gli occhi del mercato rimangono puntati anche su Telecom Italia, all’indomani della notizia che il fondo Elliott ha incrementato la propria quota al 9,4% dal precedente 8,8%. Dopo il rialzo quasi del 5% di ieri, però, le quotazioni hanno ingranato la retromarcia. Del resto il futuro del gruppo rimane ancora incerto, con i principali azionisti in guerra tra loro. Leonardo - Finmeccanica è in lieve rialzo, dopo avere concluso l'acquisizione del 100% di Vitrociset. Ed ancora, le banche sono deboli, con Banca Pop Er che dopo il calo della vigilia arretra ancora. Secondo indiscrezioni di stampa si stringono i tempi per un’aggregazione dell’istituto conUnipol Banca, operazione che dovrebbe essere sul tavolo del cda della banca emiliana il prossimo giovedì.

Euro e petrolio stabili

Fuori dal paniere principale, sono gettonati i titoli della Lazio (+4,9%), dopo che la squadra di calcio ai rigori ha sconfitto l'Inter per la Coppa Italia. Sul fronte dei cambi, l’euro è stabile in area 1,1449 (1,1452 ieri). Vale inoltre 124,7 yen, mentre il dollaro-yen è pari a 108,9. Il petrolio naviga sui valori di ieri: il wti, contratto con consegna a apèrile, passa di mano a 54 dollari al barile.

