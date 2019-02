Borse deboli, a Piazza Affari corre Tim su dossier rete. Spread sopra 260

Mercati azionari in lieve calo in avvio di una settimana che sarà incentrata sulle trimestrali dei gruppi quotati - in Italia toccherà soprattutto alle banche e a Fiat Chrysler - vista anche l'assenza delle piazze cinesi, chiuse per il capodanno, e un calendario macroeconomico piuttosto scarno. Dopo la flessione dell'ultima ottava(-1,2% il FTSE MIB), Piazza Affari è piatta nonostante lo scatto di Telecom Italia: durante i lavori dell'Assiom Forex, l'a.d. della Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, ha sottolineato la posizione favorevole di Cdp (socio sia di Open Fiber sia di Tim) per il progetto della rete unica per la banda ultralarga. Bene i bancari (Banco Bpm e Ubi) e Unipol sulle indiscrezioni che indicano come vicino l'accordo con Bper per il passaggio di Unipol Banca all'istituto di Modena: il cda dei prossimi giorni di Bper potrebbe affrontare la questione. Male Fiat Chrysler Automobiles dopo i dati sulle immatricolazioni del mese di gennaio diffusi sul mercato italiano: il calo dei marchi del gruppo è stato del 21,6% a fronte di quello complessivo del mercato che è stato del 7,5% rispetto allo stesso mese del 2017. Frena Ferrari dopo il +13% dell'ultima settimana.



Petrolio in rialzo: si guarda a crisi Venezuela

Sostanzialmente invariato il cambio euro/dollaro a 1,1449 da 1,1456. Euro/yen a 125,76 da 125,46. Dollaro/yen a 109,84 da 109,50. Sterlina in risalita. Petrolio in rialzo: Wti aprile a 55,7 dollari al barile, Brent aprile a 63,02 dollari al barile. La situazione monitorata più strettamente dagli operatori è quella venezuelana alla luce della forte tensione nel Paese: il presidente Usa Trump ha parlato di «opzione militare» per risolvere la crisi del Paese sudamericano tra i principali fornitori di greggio verso gli Usa.

Btp, spread in netto rialzo a 264 punti

In forte rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco balza a 264 punti base dai 256 punti del finale di venerdi'. In considerevole rialzo anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 2,81% dal 2,73% dell'ultimo closing.

