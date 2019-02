Va in pensione Bill Gross, il re dei bond che salvò Pimco dalla grande crisi

NEW YORK - C’è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, dice il libro del Qoèlet. Il re dei bond Bill Gross a 74 anni ha annunciato l’intenzione di farsi da parte dopo una vita in trincea, sempre in prima linea nei mercati finanziari.

William Hunt Gross, uno dei più noti investitori americani, andrà in pensione e finalmente potrà dedicarsi a tempo pieno alle sue passioni. Lo yoga e la meditazione trascendentale. La raccolta di opere d’arte. Il collezionismo di francobolli, di cui è uno dei maggiori al mondo. Le attività filantropiche, per gli altri. Il tempo per raccogliere i sassi.

Nel 2014 quando decise di lasciare Pimco, ovvero Pacific Investment Management company, la più grande società di investimento mondiale nel reddito fisso di cui era stato il co-fondatore per passare a Janus Henderson, lasciò un pacchetto di 270 miliardi di dollari di fondi total return.



Il trader dal regime monastico

Leggendario il suo regime semi monastico da trader e il suo fiuto quando il vento sta per cambiare. Sveglia ogni giorno alle 4.30 di mattina, per essere pronto a fare trading quando aprono i mercati in Asia. E poi lo yoga alle 8.30 del mattino, ogni mattina nella palestra dell’hotel Marriott di fronte a casa, dall’altra parte della strada. «Quando fai yoga e mediti ti arrivano endorfine, energia nuova, ottieni spazio libero nella mente e all’improvviso ti vengono in mente idee semplici semplici che ti possono dare la marcia in più», ha raccontato a proposito delle sue pratiche orientali. Come quando durante una seduta di yoga ebbe l’idea di inviare a diversi analisti, in varie città americane, una finta richiesta di informazioni da acquirente sul mercato immobiliare e dei bond subprime. Le risposte furono tutte evasive, con poca sostanza sotto. Il guru dei bond ebbe la conferma che qualcosa di grosso stava per arrivare. Portò Pimco in acque sicure: prima dello scoppio della bolla uscì da tutti gli investimenti sui titoli immobiliari e si salvò dalla più grande crisi finanziaria dai tempi del crack del ’29. Grazie alla yoga e forse di più al suo intuito.

La passione per Picasso e i francobolli

Da marzo Gross lascerà la società di investimento con cui ha lavorato negli ultimi anni, dove non ha ripetuto le performance dei tempi di Pimco. Dopo mezzo secolo di trading in prima linea abbandona, ma non del tutto, il campo di battaglia. Continuerà a seguire le sue passioni per i quadri e i francobolli: resta negli annali la disputa per il divorzio dalla seconda moglie accusata di aver sostituito con un falso una tela di Picasso da 40 milioni di dollari che teneva sopra al letto; o il fatto che possieda nella sua inestimabile collezione di francobolli uno dei due unici esemplari esistenti del Benjamin Franklin da 1 centesimo del 1868.

Un “Justin Bieber settantenne”

Il celebre finanziere, ancora in ottima forma fisica – si definisce un «Justin Bieber settantenne» – continuerà a gestire in prima persona il suo patrimonio personale e le sue innumerevoli attività filantropiche, tra cui una sua fondazione privata di beneficenza. Di sicuro, avrà più tempo per praticare lo yoga e la meditazione trascendentale. Il suo segreto per lavorare e vivere meglio.

