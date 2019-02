Intesa, utile 2018 a 4,05 miliardi. Ai soci cedola di 20 centesimi ad azione

Intesa Sanpaolo chiude il 2018 con utile netto pari a 4,05 miliardi (in crescita rispetto ai 3,816 miliardi del 2017), e nell’ultimo trimestre mette in cascina 1,038 miliardi, dato in discesa rispetto agli 1,43 miliardi dello stesso periodo del 2017. Risultati che sono «pienamente in linea» con gli obiettivi, come si legge in una nota della banca, e che consentono all’istituto guidato da Carlo Messina di distribuire ai propri azionisti un dividendo cash da 3,45 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,42 miliardi del 2017 e pari all’85% di payout ratio indicato nel Piano di Impresa per il 2018, pari a 0,197 euro per azione.

Il primo gruppo bancario italiano conferma così la sua capacità di generare reddito anche in un contesto economico che certo non aiuta gli istituti bancari. Un risultato corrente lordo in aumento dell’11% rispetto al 2017 e un risultato della gestione operativa in crescita del 4,8% rispetto al 2017.

Merito di un modello operativo diversificato, che si focalizza sul wealth management e che fa da copertura «naturale» rispetto agli impatti derivanti dalla volatilità dei mercati sui margini di interesse. Confermata l’efficienza del gruppo, con il focus sul controllo sui costi (le spese operative scendono del 3,6% rispetto al 2017) così da far atterrare il cost/income al 53%, «tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee».

A registrare ulteriori miglioramenti è la qualità degli attivi, in linea con le aspettative della Vigilanza. Il gruppo ha ridotto nel 2018 i crediti deteriorati del 26,4% a 16,59 miliardi di euro, rispetto ai 22,52 miliardi dell'anno precedente. La riduzione dello stock di Npe, al lordo delle rettifiche di valore, è di circa 16 miliardi di euro nel 2018 e di circa 29 miliardi dal settembre 2015, rispettivamente di circa 5 miliardi e circa 18 miliardi escludendo la cessione dei crediti in sofferenza a Intrum perfezionata nel quarto trimestre del 2018. Le rettifiche di valore nette su crediti calano del 27,7% rispetto al 2017 e il costo del rischio del 2018 scende a 61 centesimi di punto, rispetto agli 81 dell'intero 2017.

Per il 2019 il gruppo prevede un aumento del risultato netto rispetto al 2018, conseguente a una crescita dei ricavi, una continua riduzione dei costi operativi e un calo del costo del rischio.

Nel 2018 il risultato netto ha registrato una crescita, pro forma, «del 6% rispetto al 2017: si tratta del migliore risultato dal 2007», spiega il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. «Siamo molto soddisfatti - aggiunge - dei risultati raggiunti nel 2018: nel primo anno del Piano d’Impresa, pur in un contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo ha confermato la

capacità di raggiungere tutti gli obiettivi».

