Wall Street ad alta volatilità e la frenata degli utili della Corporate America

NEW YORK - Nervosismo e volatilità. Gli indici azionari a Wall Street hanno cominciato il nuovo anno con un mese di gennaio che è stato il migliore dal 1980. La pausa della Fed sul rialzo dei tassi monetari e le speranze per un accordo sulla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti hanno spinto la ripresa dei listini. Il Nasdaq ha guadagnato circa il 10%, l'S&P 500 ha festeggiato il miglior gennaio da 32 anni questa parte. Gli investitori rialzisti sembrano essersi improvvisamente svegliati dal letargo di fine 2018. Neanche il tempo di archiviare un ultimo mese dell'anno che per la borsa americana è stato il peggiore dicembre dai tempi della Grande Depressione.

Nelle ultime settimane la liquidità è tornata a circolare, con un'ondata di acquisti sull'azionario più esposto al rischio. I rendimenti delle azioni si sono riavvicinati a quelli dei titoli di stato americani, e si preparano a una nuova inversione. Lo yield dei T-Bond a 10 anni, benchmark di riferimento per i tassi dei mutui americani, è in diminuzione per il terzo mese consecutivo, passato dal 3,2% dei primi di novembre al 2,6% di venerdì. Si tratta del periodo più lungo di calo per i titoli di stato decennali, dai tempi del crollo delle borse cinesi nell'estate 2015. Quando i rendimenti tra titoli e bond si avvicinano, dicono gli esperti, si avvicina un periodo di estrema volatilità per gli indici azionari.

Un altro segnale di rallentamento dell'economia americana arriva dalle trimestrali. Gli analisti hanno rivisto in forte ribasso le stime sugli utili della corporate America nel primo trimestre, il primo trimestre negativo in tre anni per le aziende Usa. Stando al consensus FactSet, gli utili per azione sono stimati allo 0,8% per i tre mesi iniziali del 2019. Un crollo rispetto alle previsioni di dicembre dello stesso panel di analisti che parlavano di una crescita potenziale del 3,3 per cento.

L'effetto dei tagli fiscali introdotti a inizio anno 2018 da Trump comincia ad affievolirsi. Così come pesa per molte società fornitrici del governo americano il più lungo shutdown della storia, sospeso fino al 15 febbraio, ma che crea ancora incertezze. Diversi settori del S&P 500, inoltre, sono condizionati dal rialzo del petrolio che a gennaio ha guadagnato circa il 18%, dopo un trimestre nero, e dal rallentamento dell'economia in Cina. Un sondaggio tra gli economisti realizzato dal Wsj stima una crescita dell'economia americana al 2,2% nel 2019, in decisa contrazione rispetto agli ultimi dodici mesi. In ultimo, da inizio anno c'è stato un aumento delle vendite di junk bond, le obbligazioni aziendali con un rating al di sotto del livello investment-grade. Secondo i dati del S&P global market intelligence dal 10 gennaio le società americane hanno ceduto 50 miliardi di dollari di obbligazioni “spazzatura”. Molto di più dei 29 miliardi di junk bond venduti in due mesi, a novembre e dicembre 2018. L'appetito degli investitori per i titoli ad alto rendimento e ad alto rischio è aumentato. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, dall'altro lato, però si tratta di un ennesimo preoccupante segnale di surriscaldamento dell'economia della prima economia mondiale.

