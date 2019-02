Borse deboli dopo dato industria tedesca. A Piazza Affari sale Atlantia

Sono in lieve calo le Borse europee, ieri ai massimi da inizio dicembre, alla luce del netto calo degli ordini all'industria tedeschi, mentre il discorso del presidente Usa, Donald Trump, sullo stato dell'Unione è stato in linea con le aspettative e non ha fornito spunti tali da suscitare effetti sui mercati finanziari. I principali indici azionari cedono qualche decimo di punto percentuale: il FTSE MIB ripiega con le principali banche in flessione complice uno spread Btp/Bund in risalita a 265 punti base, ma anche il rosso di alcuni big europei del settore come Bnp Paribas che ha pubblicato i propri risultati 2018. All'indomani dei conti arretra Finecobank e lo stesso fa Intesa Sanpaolo: entrambe erano salite ieri di oltre un punto percentuale. Spicca in positivoAtlantia: in una intervista a Il Sole 24 Ore il ceo Giovanni Castellucci spiega la strategia sui dossier internazionali del gruppo e mette nel mirino la gestione dell'Aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. In evidenza St e Telecom Italia all'indomani dell'incontro tra il ceo Gubitosi e il ceo di Open Fiber, Elisabetta Ripa, su possibili collaborazioni e alleanze tra i due gruppi sulle infrastrutture.



Male dopo i conti Daimler a Francoforte e Bnp a Parigi

In fondo al Ftse Mib c'è Banco Bpm che questa sera, a mercati chiusi, diffonderà i conti dell'intero 2018: il consensus degli analisti indica un utile netto del IV trimestre intorno ai 165 milioni di euro. Realizzi su Recordati che ieri aveva toccato i massimi da giugno 2018: l'assemblea degli azionista ha nominato sempre ieri il nuovo board "targato Cvc" che ha poi confermato le deleghe operative ad Andrea Recordati. Fuori dal Ftse Mib riprende la corsa di Astaldi dopo le indiscrezioni secondo cui il cda del gruppo romano avrebbe giudicato positivamente la bozza della proposta allo studio da parte di Salini Impregilo per intervenire nel salvataggio. A livello europeo, vendite sul settore auto: pesa in particolare la performance di Daimler che ha diminuito di quasi il 30% l'utile netto del 2018 a 7,58 miliardi di euro, risultato inferiore alle previsioni degli analisti. A Parigi in netto calo Bnp Paribas che ha rivisto al ribasso i target 2020 dopo aver registrato un calo degli utili del 3% nell'esercizio 2018.

Sul mercato valutario, l'euro si indebolisce sotto 1,14 dollari e scambia a 1,1382 (da 1,1406). Moneta giapponese in risalita: euro/yen a 124,88 (da 125,42), dollaro/yen a 109,67 (da 109,96). Petrolio corregge a 53,4 dollari al barile nel Wti aprile e a 61,7 dollari al barile nel Brent aprile.

Spread in rialzo a 265 punti base

In leggero rialzo lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano scadenza dicembre 2028 (Isin IT0005340929) e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 265 punti base dai 262 della chiusura di ieri. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta al 2,81% dal 2,79% della vigilia.

Germania: netto calo degli ordini all'industria, -1,7% a dicembre

A dicembre scorso, a livello rettificato, gli ordini dell'industria in Germania sono diminuiti dell'1,6% sul mese precedente. Si tratta di un risultato peggiore delle attese. Su novembre 2017 il calo è stato del 7 per cento.

Borsa di Tokyo poco mossa in chiusura

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo trainata dalla buona performance di Wall Street. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,14%, cioè 29,61 punti, a 20.874,06 punti mentre l'indice più ampio Topix che comprende tutti i titoli della prima tabella e' diminuito dello 0,05% a 1.582,13 punti.

