BB&T e SunTrust, fusione da 66 miliardi. Nasce la sesta banca Usa

NEW YORK - Ancora non ha un nome, ma si è fatta notare: il primo grande merger bancario dalla crisi del 2008 ha visto per protagonisti due colossi regionali, BB&T e SunTrust, che hanno unito le forze in un’operazione tutta in azioni da 66 miliardi di dollari. La nuova società diventerà la sesta banca americana per asset e per depositi. E potrebbe dare il via a una nuova stagione di fusioni nel settore dei servizi finanziari, da tempo prevista dagli stessi dirigenti dell'élite finanziaria statunitense. BB&T ha pagato un premio del 7% agli azionisti di SunTrust per mettere a segno la fusione.



La pressioni al consolidamento derivano anzitutto dalla concentrazione ormai avvenuta al vertice del settore bancario, con sei grandi istituti che dominano il mercato. Come anche dall'intensa concorrenza alle loro spalle tra banche locali e regionali tuttora numerose negli Stati Uniti - oltre 4.700 - nonostante si siano succeduti nei decenni numerosi round di acquisizioni. E dalla necessità di guadagnare sempre più in dimensioni e risorse per sopravvivere, dato il cruciale ruolo, oggi, di ingenti investimenti in tecnologia nei servizi finanziari.



BB&T e SunTrust, sostanzialmente equivalenti per asset e la cui fusione dovrebbe essere completata entro l’anno, non hanno ancora scelto il marchio con il quale opererà il nuovo gruppo, che avrà però sede a Charlotte e attività significative nella vasta area del Sudest del Paese, a forte sviluppo economico, compresa proprio tra la North Carolina (Winston-Salem, attuale quartier generale di BB&T) e Atlanta, Georgia (sede di SunTrust).

Al comando salirà come chief executive officer e chairman Kelly King di BB&T. Direttore generale e operativo sarà William Rogers di SunTrust. Nel 2021 Rogers subentrerà a King.



Il nuovo Ceo, King, ha evidenziato la sfida davanti al settore e soprattutto ai suoi protagonisti minori: occorre, ha detto, competere in «un mondo dei servizi finanziari in rapida evoluzione». Tra le prime nuove iniziative del gruppo ci sarà la creazione a Charlotte di un centro per l'innovazione, un technology center focalizzato sulla trasformazione digitale.

Il nuovo istituto avrà 442 miliardi di dollari di asset, 301 miliardi di dollari in prestiti e 324 miliardi in depositi.

