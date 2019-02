Taglio stime Ue spinge spread sopra 280. Piazza Affari giù, resiste Unicredit

Netto peggioramento di Piazza Affari e delle Borse europee, mentre lo spread Btp/Bund si spinge sopra quota 280 punti e il rendimento dei decennali viaggia verso il 3%. Le vendite sugli asset italiani sono state innescate dal taglio delle stime della Commissione Ue sul Pil italiano nel 2019. Ma sono in calo anche le altre Borse europee, dopo il calo della produzione industriale tedesca a dicembre, e coi mercati che guardano agli incontri della premier Theresa May di oggi a Bruxelles per cercare di riaprire il negoziato sulla Brexit. Piazza Affari cede oltre un punto percentuale nel FTSE MIB.

Pesante Fca prima dei conti, bene Unicredit e Banco Bpm

E' pesante Fiat Chrysler Automobiles nel giorno dei conti e con tutto il settore auto molto penalizzato dopo le indicazioni poco confortanti sul 2019 arrivate ieri da Daimler, Toyota e GM. In rosso molti titoli del settore industriale come Prysmian, Pirelli, Ferrari e Saipem. Giù Stmicroelectronics ( questa notte ha annunciato l'accordo per rilevare la maggioranza della svedese Norstel) ma anche di alcuni titoli bancari, con il rialzo dello spread, e di Enel all'indomani della trimestrale. Resiste Unicredit che ha appena diffuso i risultati 2018 chiusi con un utile rettificato di 3,9 miliardi di euro. Bene anche Banco Bpm dopo i conti. Tiene anche Campari grazie alla vivacità a Parigi della concorrente Pernod Ricard che ha pubblicato i numeri del primo semestre 2018-19.

Attenzione sulla sterlina: oggi la BoE su tassi e inflazione in Uk

Torna in discesa il prezzo del petrolio che ieri aveva reagito con una risalita dei prezzi ai dati sulle scorte settimanali Usa cresciute in modo inferiore alle previsioni: +1,3 mln a 447,2 milioni di barili, è la statistica dell'Eia per la settimana all'1 febbraio, a fronte del +1,85 milioni previsto dagli analisti. Il Wti aprile scende a 53,9 dollari al barile, il Brent aprile a 62,6 dollari al barile. Sul mercato valutario, si distingue il dollaro: l'euro scivola verso 1,13 e tratta a 1,1338 dollari (da 1,1364). Euro/yen a 124,57 (da 124,96), euro/sterlina a 0,8786 (0,8782). Dollaro/yen a 109,92 (109,96). Sterlina/dollaro a 1,2901 da 1,2939. Oggi focus sulla sterlina per le indicazioni che arriveranno dalla Bank of England su tassi e inflazione.

Pil: Commissione Ue taglia previsioni su Italia, +0,2% nel 2019

La Commissione europea ha ufficialmente rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil per l'Italia: nel 2019 la nuova previsione indica +0,2% e nel 2020 +0,8%. A novembre stimava rispettivamente +1,2% e +1,3%. La previsione iniziale del Governo era di +1,5% nel 2019, poi declassata a +1% dopo il negoziato di dicembre sulla legge di bilancio. Nel giro di un mese e mezzo anche la Commissione ha dovuto sancire formalmente che quella stima era non realistica. Nel breve rapporto previsionale della Commissione, si afferma che l'economia italiana ha cominciato a indebolirsi all'inizio del 2018 in un contesto di rallentamento dell'area dell'euro ed è poi precipitata in una contrazione dell'attività nella seconda meta' dell'anno.

BTp, spread risale a 271 punti

Sensibile rialzo per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano scadenza dicembre 2028 (Isin IT0005340929) e il titolo tedesco di pari durata ha segnato una prima posizione a 271 punti base per poi spingersi a 281, dai 267 della chiusura di ieri, su livelli che non si vedevano da inizio gennaio. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in chiusura al 2,94% dal 2,83% della vigilia.

Borsa di Tokyo in discesa, ma vola SoftBank

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in ribasso sulla scia di Wall Street, nonostante il balzo di quasi il 18% dell'azione SoftBank Group, uno dei pesi massimi del listino nipponico, a seguito all'annuncio di un piano di buy back. A conclusione della seduta, l'indice Nikkei è sceso dello 0,59% (-122,78 punti) a 20,751,28 punti mentre il più ampio indice Topix ha accusato una flessione dello 0,83% (-13,10 punti) a 1,569,03 punti.

