Superpopolare, holding unica ma serve deroga alla riforma Renzi

Una Superpopolare, con una holding cooperativa capogruppo che controlli le diverse reti bancarie destinate a presidiare i territori. È questo lo schema di aggregazione su cui stanno ragionando venti piccole e medie banche popolari che in questi giorni stanno valutando al proprio interno se accelerare sul progetto a cui tiene la Vigilanza di Banca d’Italia. Il modello societario alternativo è quello che all’opposto avrebbe una Holding Spa, a cui conferire tutte le attività da cui si possano ottenere sinergie, controllata dalle singole banche cooperative. Il primo schema è tuttavia quello ritenuto più efficace e oggetto dei colloqui riservati tra le banche e la Vigilanza, a una settimana dall’incontro che si è tenuto a Roma tra i presidenti e gli amministratori delegati dei venti istituti che sarebbero coinvolti nel progetto. All’incontro, cui aveva partecipato anche il responsabile della Vigilanza di Bankitalia Carmelo Barbagallo, è stato presentato un rapporto commissionato all’advisor Kpmg da Assopopolari. Rapporto che per motivi di riservatezza non è stato consegnato a nessuno dei banchieri e che, secondo alcuni dei partecipanti all’incontro, sarebbe stato solo “proiettato” durante la conferenza come prima base di lavoro per evidenziare i vantaggi dell’aggregazione. Al summit hanno partecipato anche i vertici della Popolare di Sondrio, unica quotata e vigilata da Bce, che però non sarà parte del progetto.

Se la Vigilanza spinge perchè il progetto decolli, pare di capire che a livello locale già emergono le prime resistenze. La pre-condizione perché il progetto si metta in moto, secondo quanto trapela dai primi commenti di alcuni interessati al progetto, è che la holding capogruppo mantenga lo status di cooperativa. Perché questo accada servirà una deroga (o modifica) alla riforma delle popolari promossa dal Governo Renzi che fissava a 8 miliardi di attivo il tetto per mantenere lo status di banca popolare ed evitare la trasformazione in società per azioni.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, infatti, nascerebbe un polo di interesse nazionale che si collocherebbe, secondo le stime degli attivi attuali, intorno al decimo posto tra i gruppi bancari italiani.Tranne poche eccezioni al Nord (Popolare Cividale, Alto Adige, Marostica, San Felice sul Panaro, Valconca), gran parte delle banche coinvolte sono situate al CentroSud: Torre del Greco, Mediterraneo, Fondi, Ragusa, Puglia e Basilicata, Cassinate, Frusinate, Pugliese, Lajatico e Bari.

Proprio la Popolare di Bari, la più grande tra le banche eventualmente coinvolte nel progetto, è in questi giorni alle prese con un difficile piano di riassetto che potrebbe evolvere verso la trasformazione in società per azioni. Se così fosse, ma bisognerà che i vertici e l’advisor Rothschild trovino investitori istituzionali privati disposti a investire in una Spa non quotata, Bari resterebbe fuori dal piano della Superpopolare. In alternativa, sempre che le «consorelle» trovino l’intesa, Popolare Bari potrebbe essere parte del piano di sistema. Vizi e virtù di ciascuno dei partecipanti sarebbero calibrati patrimonialmente dai concambi azionari del capitale della holding cooperativa. A conferma dell’interesse di sistema inoltre, affinchè il progetto decolli in ambienti delle popolari si dà per possibile che la società pubblica Sga venga chiamata a giocare un ruolo decisivo nell’acquisto dei crediti deteriorati delle banche popolari partecipanti.

Come andrà a finire? Da quanto trapela, le resistenze locali restano fortissime. Ma altrettanto decisa pare l’azione di moral suasion di Bankitalia. Il quadro che sarebbe emerso dalle analisi di Kpmg infatti vede tassi di crediti in sofferenza superiori alla media del sistema, rapporti cost/income elevati, situazioni patrimoniali differenziate, redditività sul capitale che in media si attesta tra il 2 e il 3%. A questo si aggiungono le note difficoltà delle popolari non quotate a reperire capitali e, in molti casi, problemi nella liquidabilità delle azioni.

Difficoltà ben presenti anche a tutti i vertici delle banche potenzialmente interessate dal progetto aggregativo. Restano resistenze a difesa del «particulare» locale e l’oggettiva difficoltà tecnica nell’individuare pesi e contrappesi in un’aggregazione che dovrebbe coinvolgere circa venti banche in un colpo solo. I rischi di una nuova fase di frenata dell’economia, con la ripresa del flusso di Npl, e i timori che lo spread BTp-Bund resti a questi livelli a lungo potrebbero essere però elementi convincenti per trasformare varie situazioni di crisi in un’opportunità di sistema.

