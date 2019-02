Scontro Francia-Olanda sul vertice Air France-Klm

Non ci sono soltanto le questioni diplomatiche a frenare la corsa di Air France per Alitalia. Mentre Roma e Parigi litigavano costringendo la compagnia francese a fare retromarcia, un altro terremoto si abbatteva sui cieli europei questa volta sulla rotta Parigi-Amsterdam. Al punto da tirare in ballo il vice presidente del gruppo franco-olandese Pieter Elbers entrato in rotta di collisione con il nuovo Ceo di Air France Ben Smith.

Il tenore dello scontro ha costretto i rispettivi ministri delle finanze, il francese Bruno Le Maire e il suo omologo olandese Wopke Hoekstra ad incontrarsi lunedì scorso a Bruxelles per dirimere le tensioni dopo che è apparsa chiara la volontà dei francesi di non rinnovare l’incarico a Elbers. Una posizione dalla quale ha preso le distanze il ministro olandese che oltre ad esprimere il sostegno al manager, ha fatto recapitare una lettera a tutti il componenti del board di Air France-KLM con cui auspica la riconferma di Elbers. La missiva è arrivata anche nella casella postale del rappresentante del governo Macron che del gruppo franco-olandese detiene una quota del 14 per cento. I tempi stringono perché a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, una decisione sul futuro del manager sarà presa dal board del vettore in agenda lunedì prossimo per approvare i risultati finanziari annuali.

Tra dipendenti e manager di KLM sta montando la protesta fino a minacciare lo sciopero contro la decisione ritenuta unilaterale di rimuovere il manager definito «persona competente» essendo da oltre 25 anni alla guida della compagnia, una mossa letta dagli Olandesi come un campanello di allarme sui rischi di “colonizzazione” da parte francese. L’offensiva che parte da Amsterdam è l’ultima sfida al neo amministratore delegato di Air France-KLM, arrivato lo scorso settembre, riuscito finora nell'intento di firmare un accordo con i sindacati che avevano bloccato la compagnia con una serie di scioperi a raffica, costringendo il suo predecessore Jean-Marc Janaillac alle dimissioni.

All’origine della rottura la preoccupazione che il management di KLM non sostenga appieno i piani che vogliono un legame più stretto tra i due vettori, i quali nonostante il merger del 2004 hanno continuato ad operare in modo quasi indipendente. In particolare per Air France c’è la necessità di rafforzare il brand dopo una serie di iniziative che non hanno riscosso il successo aspettato come il lancio della low cost Joon, oltre a volere giocarsi le carte puntando sulla clientela business e lasciando quella leasure a KLM.

Gli Olandesi non ci stanno anche perché a guardare gli ultimi risultati finanziari riferiti ai primi nove mesi del 2018, l’andamento non è univoco: mentre il fatturato di Air France cresceva soltanto dello 0,4% quello di KLM arrivava al 5 per cento. Lo stesso dicasi per il margine operativo all’11,6% per gli Olandesi e soltanto al 2,7% per i Francesi. Si fa presto a capire di chi sia stato il merito dei risultati positivi del l’intero gruppo. Un contributo che gli Olandesi ora vogliono fare pesare.

Quale sarà il destino di Elbers lo si saprà fra qualche giorno quando si riunirà il Cda del gruppo anche se, a questo punto, appare improbabile riuscire a sanare la rottura. Per Alitalia l’eventuale uscita del manager significa la perdita di un importante sostenitore all'interno del board di Air France-KLM essendo stato tra coloro che in questi mesi ha sempre tenuto la porta aperta.

Lui stesso conosce bene la compagnia italiana: sotto la sua direzione venne siglata la prima alleanza tra Alitalia e Klm nel 1999. «Oggi come allora nessuno può prescindere dal mercato italiano tra i più importanti in Europa, molto ricco ma anche molto competitivo», ha detto recentemente in una intervista a «Il Sole 24 Ore». Nonostante a rottura, i rapporti sono proseguiti anche dopo la fusione con Air France nel 2004, al punto da essere stati vicini a siglare un merger a tre, quando per il vettore italiano venne preferita la cordata dei “capitani coraggiosi”.

© Riproduzione riservata