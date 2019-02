Europa positiva, a Piazza Affari scatta Tim con Cdp pronta a crescere

Principali Borse europee positive (segui qui l'andamento), mentre i listini continuano a monitore con attenzione ogni sviluppo sul fronte macroeconomico e politico. A Piazza Affari, penalizzata ieri insieme a tutto il Vecchio Continente dal calo delle vendite al dettaglio Usa, il FTSE MIB si allinea alla tendenza generale. In un'Europa che attende sviluppi in particolare sulla Brexit, la performance peggiore è quella di Francoforte, poco mosse Londra e Parigi. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, scatta Telecom Italia dopo che ieri la Cdp ha annunciato di essere pronta a rafforzare la propria partecipazione: secondo indiscrezioni di stampa la Cassa potrebbe raddoppiare la quota portandosi attorno al 10%. Sul Ftse Mib positiva Eni dopo i conti 2018. Bene anche Saipem, mentre Pirelli & C perde terreno all'indomani della pubblicazione dei risultati di bilancio.

I mercati guardano con preoccupazione anche dai dati sull'inflazione cinese, che rafforzano il rischio di deflazione nel Paese. «I dati provenienti dalla Cina rafforzano i timori che un accordo commerciale, che pure sembra sempre più lontano, non sarebbe sufficiente per ridurre il rischio di deflazione nel Paese», sottolinea Paul Flood, gestore multi-asset di Newton IM (BNY Mellon), notando che «l’indice dei prezzi al consumo continua ad attestarsi al di sotto dei livelli previsti». In gennaio l'indicatore è cresciuto dello 0,5% mensile e dell'1,7% annuo, in rallentamento del +1,9% di dicembre, mentre i prezzi alla produzione sono calati dello 0,6% rispetto al mese precedente facendo segnare un +0,1% tendenziale. L'inflazione registrata a gennaio è la più bassa da 12 mesi.

Debole Fca in scia ai dati sulle immatricolazioni europee

Le vendite colpiscono anche Fiat Chrysler, dopo la pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni europee di gennaio. In base ai dati resi noti dall'Acea, il mercato ha registrato una flessione del 4,6% annuo a 1,2 milioni di veicoli. Ben più pesante, tuttavia, il risultato di Fca, che ha visto una riduzione delle vendite del 14,9%. La flessione ha interessato tutti i marchi del gruppo, con la significativa eccezione del marchio Lancia/Chrysler, che ha registrato un balzo del 54,9%. In calo le immatricolazioni con il marchio Jeep (-1,8%), quelle con il marchio Fiat (-19,6%) e quelle con il marchio Alfa Romeo (-34,8%).

I conti premiano Eni, debole Pirelli

Mattinata positiva per Eni, anche se dopo un avvio brillante i titoli del gruppo hanno rallentato il passo frenando fino a portarsi attorno alla parità. Prima dell'apertura del mercato Eni ha reso noto di aver chiuso il 2018 con un utile operativo adjusted di 11,24 miliardi, pressoché raddoppiato rispetto al 2017, e il quarto trimestre 2018 con 2,99 miliardi, +49%. Anche l'utile netto adjusted e' quasi raddoppiato rispetto al 2017 a 4,59 miliardi (1,46 miliardi nel quarto trimestre +55% rispetto al quarto trimestre 2017) e l'utile netto è salito a 4,23 miliardi nell'esercizio. I risultati del quarto trimestre, notano gli esperti di Equita, sono «migliori delle attese». «Riteniamo che il set di risultati abbia risvolti positivi per il titolo grazie a risultati migliori delle attese guidati dalle divisioni e&p (exploration & production) e r&m (refining & marketing) e da un'aliquota fiscale più favorevole», aggiungono. «Il quarto trimestre - nota ancora Equita - rende evidente il miglioramento di redditività e cash flow della divisione e&p grazie al maggior contributo delle nuove produzioni».

È invece debole Pirelli, che ieri ha reso noto di aver chiuso il 2018 con un utile operativo "adjusted" in crescita del 9% a 955 milioni, pari al 18,4% dei ricavi che si sono attestati a 5,2 miliardi (+3,7% sul 2017). Numeri sostanzialmente allineati alla guidance fornita dalla società, che indicava un ebit adjusted a circa un miliardo e ricavi a 5,2 miliardi. Per l'esercizio in corso, il gruppo degli pneumatici stima un incremento ulteriore dei ricavi compreso tra il 4% e il 6% e un margine ebit adjusted in miglioramento al 19% circa. A fine 2019 il rapporto tra posizione finanziaria netta e ebitda ajusted prima dei costi di start up è stimato pari a 2,1 volte, dai 2,49 volte di fine 2018 (2,35 il target della società). Nonostante il dato sull'Ebit in linea con le previsioni, notano gli analisti di Equita, quello sul debito è «leggermente peggiore» e anche la guidance sul 2019 è «leggermente inferiore». Gli esperti hanno quindi limato le stime sul 2019 e il 2020 in media del 2% sull'ebit adjusted e del 3% sull'utile netto. Ridotto del 2% anche il target price a 7,9 euro, mentre la raccomandazione resta "buy".

Salini e Astaldi tirano il fiato dopo la corsa di ieri

Tirano il fiato Salini Impregilo e Astaldi, dopo che ieri entrambi i titoli avevano chiuso in rally di oltre il 10% in scia all'offerta di Salini per salvare Astaldi tramite un aumento di capitale da 225 milioni. Offerta, però, condizionata, tra le altre cose, «al contributo di coinvestitori di lungo periodo» (e il pensiero è corso subito a Cdp, tirata in ballo più volte dai rumors intorno al dossier). Ed è proprio su questo passaggio che è si concentrata l’attenzione degli analisti di una Sim milanese, che vedono di buon occhio l'arrivo di un partner con le spalle larghe: «Il possibile ingresso di un investitore di lungo periodo, come Cassa Depositi e Prestiti, crediamo sia un elemento determinante in quanto dovrebbe aiutare Salini a sostenere l’operazione dal punto di vista finanziario».

Euro in lieve calo sul dollaro, si allarga lo spread BTp-Bund

Sul mercato dei cambi, l'euro ripiega lievemente a 1,1276 dollari (1,1295 ieri in chiusura) e a 124,40 yen (124,81), mentre il rapporto dollaro/yen è a 110,33 (110,48). Poco mosso infine il prezzo del petrolio: il future marzo sul Wti segna +0,07% a 54,45 dollari al barile, mentre la consegna aprile sul Brent si attesta a 64,73 dollari (+0,25%).



Sull'obbligazionario, avvio in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano benchmark e il pari tedesco si attesta a 273 punti base, in allargamento rispetto ai 270 punti base del closing di ieri. Risale anche il rendimento del titolo italiano che si attesta a quota 2,83% dal 2,81% del riferimento della vigilia.

Debole Tokyo, pesano dati Usa e rafforzamento yen

Chiusura in netto calo, intanto, per la Borsa di Tokyo che ha risentito anch'essa dei dati deludenti sull'economia Usa, oltre che del rialzo dello yen sui mercati valutari. A fine seduta l'indice Nikkei è sceso di 239,08 punti a 20.900,63 punti, segnando una flessione dell'1,13%. In calo anche il più ampio Indice Topix che ha

perso a fine giornata lo 0,79% (-12,52 punti) a 1.577,29 punti. Sul versante valutario, il dollaro ha perso terreno nei confronti della valuta nipponica attestandosi a 110,34 yen, contro i 111,02 yen di giovedì, mentre l'euro è sceso

a 124,52 yen contro i 125,23 yen.

