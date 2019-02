Piazza Affari migliore in Europa, continua il rally Tim. Spread in calo

Se Francoforte e Londra sono deboli, l'apertura di settimana delle altre Borse europee - che venerdì avevano toccato i massimi da quattro mesi (Stoxx600 Europe al top da inizio ottobre) - è ancora positiva dopo i messaggi molto positivi arrivati dagli Stati Uniti sullo stato di avanzamento dei negoziati con Pechino, che proseguiranno a Washington questa settimana, e definiti "molto produttivi" dallo stesso Trump nel week end. Oggi i mercati Usa resteranno chiusi per il Presidents'Day. Piazza Affari è la migliore in Europa con il FTSE MIB che sale di mezzo punto percentuale: +11% circa la performance da inizio 2019.

«Poca volatilità è prevista per mercati azionari globali oggi che gli Stati Uniti celebrano la loro festa del "Presidents Day" - osserva Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades - Tuttavia, per quanto riguarda l’umore del mercato, un generale ottimismo combinato con una riduzione dei timori su un rallentamento globale ha aumentato il sentimento di rischio in tutto il mondo, specialmente dopo il rilascio dei dati sulla crescita del credito in Cina, che hanno mostrato numeri migliori del previsto. Ma questo è solo il primo giorno di una settimana altrimenti impegnata, durante la quale i consigli di diverse banche centrali si incontrano per discutere le loro politiche (RBA, BCE e FOMC)». Nel resto della settimana, gli indicatori sull'attività manifatturiera dell'eurozona e sulla fiducia degli imprenditori tedeschi potranno contribuire a orientare i mercati finanziari. «Ai temi politici, che hanno inevitabilmente ripercussioni economiche, si affiancano le banche centrali che cercano di sostenere l’economia ponendo un freno all’atteso processo di normalizzazione della politica monetaria - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - Da qui la Bce che, a detta di Coeuré, sta considerando la possibilità di nuove Tltro e la Fed che a fine anno potrebbe bloccare la riduzione del bilancio. I progressi sul fronte commerciale ed il sostegno atteso dalle banche centrali sostengono i listini azionari sia negli USA che in area Euro e mantengono i tassi core compressi».

A Piazza Affari, ancora denaro su Tim

Banche e Telecom Italiasono ancora le protagoniste: gli istituti di credito beneficiano delle aperture Bce a un nuovo programma di supporto alla liquidità degli istituti, il gruppo tlc sembra aver avviato una inversione di tendenza dopo gli annunci di Cassa depositi e prestiti che, da una parte, punta a rafforzare la propria quota e, dall'altra, con la presa di posizione dovrebbe assicurare stabilità a Tim a partire dall'assemblea di fine marzo. Nel fine settimana nuove indiscrezioni hanno ipotizzato che si stia lavorando alla ricerca di una soluzione di compromesso che eviti lo scontro nell'adunanza del 29 marzo tra Vivendi e Elliott. Giovedì inoltre il gruppo guidato da Luigi Gubitosi approverà i conti 2018 e il nuovo piano industriale. Tra i bancari corrono Unicredit, Ubi e Intesa Sanpaolo. Debole il comparto auto con Ferrari, Pirelli, Brembo e Fca in fondo al paniere del Ftse Mib.

Fiat Chrysler in calo: Ubs più cauta su 2019

Fiat Chrysler Automobiles è in discesa complice un settore auto sottotono a livello europeo e il taglio di raccomandazione (da "buy" a "neutral") operato dagli analisti di Ubs sul titolo della casa italo-americana. Gli analisti elvetici sottolineano di attendersi utili operativi 2019 meno vivaci di quanto precedentemente previsto a causa di due fattori: l'aumento della redditività inferiore alle stime nell'area nordamericana a causa dell'incremento dei costi e uno scenario di mercato più impegnativo tanto in Europa quanto in Cina. Secondo un report di oggi, Ubs sottolinea che i "lavori in corso" in tre aree importanti per Fca avranno tempi lunghi prima di portare a una ripresa della redditività: il riferimento degli analisti è alla riduzione dei costi e al miglioramento del "channel mix" nell'area Europa, Medio Oriente e Africa, all'ampliamento della gamma di prodotti per i marchi Maserati e Alfa e al rafforzamento del brand Jeep in Cina.

Mediaset sale dopo acquisti Fininvest. Toscana Aeroporti in evidenza

Mediaset Fuori dal Ftse Mib, si distinguono Geox ed Elica, mentre tra i titoli a maggiore capitalizzazione sale Mediaset dopo che la controllante Fininvest ha ulteriormente aumentato la presa sul capitale (salendo al 44%): anche la controllata Mediaset Espana è oggetto d'acquisto sull'Ibex35. Ancora in rialzo Toscana Aeroporti grazie alla raccomandazione positiva emessa da Banca Imi con giudizio "buy" e target a 18,5 euro alla luce della conclusione del processo autorizzativo del masterplan dell'aeroporto di Firenze: per gli analisti, questo passo avanti combinato con il piano di investimenti già autorizzato per il Galileo Galilei di Pisa dovrebbe permettere di creare due aeroporti "best-in-class" in una delle aree più ricche d'Italia. Le quotazioni di Toscana Aeroporti tornano a viaggiare ai massimi da maggio 2018.

Sul mercato valutario, l'euro risale sopra quota 1,13 dollari (1,1335 da 1,1296). Euro/yen a 125,23 (da 124,78). Dollaro/yen a 110,47 (da 110,6). Petrolio in rialzo a 56,45 dollari nel Wti aprile e a 66,59 dollari nel Brent aprile.

BTp, spread sotto 270 punti

In calo lo spread tra BTp e Bund in apertura di settimana sul mercato secondario telematico Mts. Aiuta il migliorato clima sui mercati e il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano benchmark (Isin IT0005340929) e il pari tedesco segna 265 punti base dai 270 punti del finale di venerdì. In lieve calo anche il rendimento del titolo italiano che si riporta sotto quota 2,80%, toccata al closing di venerdì ed è indicato al 2,76 per cento.

Borsa di Tokyo in netto rialzo: +1,8% il Nikkei

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo, sulla scia dei guadagni di Wall Street e dei mercati europei di venerdì in un contesto di ottimismo sui negoziazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in progresso dell'1,82% (+381,22 punti) a 21.281,85 punti, raggiungendo un nuovo massimo da metà dicembre.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata