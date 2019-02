Snam, chiude il 2018 con un utile di un miliardo in crescita del 7,4%

Sfruttando il buon andamento della gestione e le misure di efficienza messe in campo dal management, Snam manda in archivio il bilancio 2018 con ricavi totali a quota 2,6 miliardi, in crescita del 2,1% per effetto della spinta del business regolato, un Ebitda rettificato di 2,1 miliardi (+3,6%), l'utile netto rettificato poco sopra il miliardo, in aumento del 7,4% sul dato 2017, che beneficia soprattutto della riduzione degli oneri finanziari dovuta al calo del costo del debito (dal 2% del 2017 all'1,5% dell'anno appena chiuso), e l’utile operativo rettificato a 1,4 miliardi, in progresso del 3,1% sull'anno precedente.



I risultati diffusi stamane consentono così all’azienda guidata da Marco Alverà di confermare una cedola di 0,2 euro per azione, in crescita del 5% sul 2017 in linea con la policy annunciata con l'ultimo piano strategico, nonché di migliorare la guidance sull'utile netto 2019 portandola a +5% rispetto al 2018 a fronte del vecchio target (+4%). «Il 2018 è stato un anno di grande evoluzione Snam - ha commentato il numero uno Marco Alverà -. Abbiamo superato tutti i nostri obiettivi industriali e finanziari e l'avvio del progetto Snamtec (per il quale sono previsti 850 milioni di euro di investimenti nel piano strategico presentato a novembre, ndr) valorizza il riposizionamento della società come protagonista della transizione energetica». Alverà, il cui mandato arriva a scadenza con l'approvazione di questo bilancio, ricorda che la società «ha aumentato negli ultimi due anni l'utile per azione del 26% (nel 2018 l'asticella è pari a 30,6 cent, +8,8% sull'anno prima, ndr) e il dividendo dell'8 per cento, posizionandoci nella fascia più alta del settore».



Tornando ai numeri di oggi, gli investimenti tecnici ammontano a 882 milioni (a fronte del miliardo del 2017) nell'ottica di una rimodulazione dello sforzo finanziario improntato a una maggiore efficienza, mentre l'indebitamento è rimasto pressoché invariato: a fine 2018 il livello è pari a 11.548 milioni di euro contro gli 11.550 fatti registrare a chiusura del 2017. La generazione di cassa operativa (1,8 miliardi di euro) ha permesso alla società di finanziare interamente il fabbisogno dettati dagli investimenti netti (1 miliardo circa) e, insieme all'incasso derivante dal rimborso d parte di Tap del prestito erogato dai soci, tra cui figura come noto la stessa Snam (che detiene il 20 per cento del progetto di nuovo gasdotto), ha determinato un free cash flow di 1,2 miliardi di euro.



«I progressi fatti nel 2018 - prosegue l'ad nella nota diffusa a valle dei conti - ci hanno permesso di presentare un importante piano di crescita e sviluppo per i prossimi quattro anni. Aumenteremo gli investimenti in Italia e punteremo a far crescere l’utile e il dividendo per azione del 5% all'anno. A fine piano, l’utile derivante dagli investimenti per la transizione energetica, dai nuovi servizi e dalle attività internazionali supererà il 25 per cento del totale».

