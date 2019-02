Emergenti sotto la lente, ecco i perché della scommessa sul 2019

I mercati emergenti hanno fatto notizia nei giorni scorsi, in quanto dal sondaggio BankAmerica Merrill Lynch tra i grandi gestori fondi internazionali sono emersi per la prima volta come la classe di asset più «popolare»: sembra diffusa l’attesa di una loro buona performance nel 2019, dopo un turbolento finale del 2018, un gennaio stellare e un febbraio più cauto. La situazione per gli investitori appare comunque di «confusione a livelli con pochi precedenti», osserva Devan Kaloo, Global Head of Equity e Head of Global Emerging Markets Equities di Aberdeen Standard Investments, nel corso di un tour presso gli investitori in vari Paesi dell’Europa continentale, con tappa a Milano. L’andamento dei mercati finanziari internazionali nel 2019 dipenderà in larga misura da quello del dollaro, afferma l’esperto, il cui passaporto è della Malaysia. Così, nella lunga fila al controllo passaporti a Malpensa in arrivo da Londra, ha avuto tutto il tempo di telefonare alla moglie britannica, dicendole: «Non so se sia consolante che tra poco toccherà anche a te fare la fila All Passports».

A suo parere, dopo il rafforzamento dell'anno scorso, il biglietto verde dovrebbe restare sostanzialmente stabile o potenzialmente indebolirsi, il che renderà attraenti i mercati emergenti (EM). «Se è vero che la performance dei mercati emergenti dipende dall'afflusso di capitali stranieri, un dollaro un po’ più debole dovrebbe agevolare una prosecuzione del buon inizio anno». Se la divisa americana era stata spinta dal mix di tagli fiscali, outperformance dell'economia Usa e rialzi dei tassi da parte della Fed, «nel 2019 la Fed ha dato indicazioni di essere più «colomba», l’economia dovrebbe risultare meno robusta, la posizione fiscale è in deterioramento in seguito ai tagli fiscali, oltre al fatto che Trump non vuole un dollaro forte».

Un biglietto verde un po’ meno brillante sarebbe positivo anche per i mercati europei, ma meno che per gli EM, anche perché fuori Europa le prospettive di crescita degli utili aziendali appaiono più consistenti. Certo va considerata l'importanza dei fattori non strettamente finanziari. L’esperto di Aberdeen tende in proposito ad essere ottimista, sia sul post-Brexit sia sull'esito delle tensioni commerciali Usa- Cina, in cui «le parti credo troveranno un accordo di tregua, visto che, se Pechino potrà soffrire di più dalla guerra commerciale, effetti negativi ci saranno anche negli Usa».

Un altro discorso è quello della competizione strategica Usa-Cina, di cui il commercio è solo una parte: «I punti di attrito continueranno a manifestarsi per anni. Con la probabile conseguenza di un alleggerimento dell'esposizione verso la Cina, magari in favore del Sud-Est asiatico, delle imprese internazionali che hanno lì investimenti produttivi». Tra gli investimenti che si profilano più promettenti, tre meritano una menzione particolare: le azioni cinesi di Classe A beneficeranno dell'inclusione di una parte di esse negli indici regionali e globali MSCI; sul mercato brasiliano si staglia il rinnovato interesse degli investitori internazionali dopo le promesse riformiste del governo del nuovo presidente Bolsonaro, in particolare per la figura competente e rassicurante del ministro dell'economia Paulo Guedes; l’India appare in predicato di andare oltre il suo ruolo di investimento difensivo slegato da molte dinamiche internazionali (sempre che non ci siano ribaltoni alle prossime elezioni).

Più in generale, secondo Devan Kaloo per i prossimi cinque anni le incertezze sono assicurate, con aumento di rischi e volatilità oltre a una prospettive di ritorni assoluti ridimensionati rispetto al recente passato: dinamiche legate sia a un contesto di «liquidità in drenaggio, con il progressivo rientro dalle politiche monetarie espansive seguiti alla crisi finanziaria globale: ci sarà meno denaro in circolazione»; sia alla «crescita del populismo: non è più scontata una visione positiva della globalizzazione e del liberismo economico, il che prefigura il ritorno di un maggiore coinvolgimento dei governi nell’economia e nello scenario per le aziende».

«Ai mercati – soggiunge - non piace prezzare questi cambiamenti. Ma certo pongono maggiori rischi downside, incentivando gli investitori alla prudenza».

Se l'attenzione di Deval Kaloo è rivolta principalmente ai mercati azionari, un esperto del mercato obbligazionario come Pierre-Yves Bareau, Cio, Head of Emerging Markets Debt Team di J.P. Morgan Asset Management – anch'egli a Milano per conferenze – manifesta ottimismo in particolare sui bond dei Paesi emergenti. Lo fa in base a due principali considerazioni generali. Anzitutto, «il rallentamento della crescita globale, sensibile ma senza che possa far ipotizzare una recessione, è uno scenario favorevole all'obbligazionario». Quando la crescita è robusta, insomma, gli investitori tendono a essere pià attratti dalle sirene dell’azionario.

In secondo luogo, «le banche centrali nei Paesi emergenti sono diventate più colombe, così come del resto quelle dei Paesi avanzati». Anche Bareau ritiene probabile un indebolimento del dollaro, anche se «non sappiamo quando»: non si può escludere un breve periodo di rally prima di un ridimensionamento. Specialmente in Europa, per gli investitori a caccia di ritorni, l’opzione dei bond dei mercati emergenti – non va dimenticato che in buona parte sono in dollari - diventa attraente per una opportuna diversificazione di portafoglio, in un momento in cui su molte obbligazioni europee non ci sono rendimenti o quasi, e quando ci sono – come nei BTp italiani – si accompagnato a alti rischi di volatilità. L’esperto fa notare che, tra l’altro, gli investitori asiatici e americani sono piuttosto pessimisti sui mercati avanzati europei. Tra i mercati emergenti più potenzialmente interessanti, Bareau cita il Sud Africa e il Brasile, quest’ultimo più nell’ottica lì consueta del «compra sulle voci, vendi sul fatto» (comprare sulla aspettativa delle riforme economiche, la cui piena realizzazione incontrerà poi probabili ostacoli).

