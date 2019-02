Kraft Heinz tra perdite e inchieste: crepe nel merger voluto da Buffett

Schiacciate come un tubo ormai vuoto di ketchup. Appiattite come sottilette. Sono le finanze di Kraft Heinz, nonostante il controllo del celebre gruppo americano da parte di investitori di pedigree quali Warren Buffett e 3G Capital che ne avevano orchestrato la nascita con una fusione da 49 miliardi di dollari avvenuta quattro anni or sono tra grandi celebrazioni e ambizioni.

Ebbene Heinz Kraft, con i suoi storici e popolari marchi di prodotti alimentari, deve fare i conti con la prima cocente sconfitta della sua storia, con tutto l’imbarazzo del caso per i propri «padrini».

Tra svalutazioni e inchieste

In breve: una mega-svalutazione degli asset da 15,4 miliardi che si è tradotta in perdite per oltre 12 miliardi. Utili operativi (-6,7%) e fatturato (+0,7%) del quarto trimestre 2018 nettamente deludenti rispetto alle attese che hanno evidenziato l’esaurimento delle sinergie da merger. Una conseguente drammatica sforbiciata al dividendo, a 40 centesimi da 62,5 centesimi. E, per buona misura, un’inchiesta aperta dalla Securities and Exchange Commission sulle pratiche contabili del gruppo nelle forniture. Kraft Heinz ha reso noto di essere impegnata a cooperare con le indagini delle autorità federali cominciate lo scorso ottobre sulle sue attività di procurement da 11 miliardi l’anno, pur indicando che l’impatto non dovrebbe essere «materiale».

Materiale è stato però l’effetto in Borsa. Una miscela di cifre e notizie negative rivelatasi decisamente indigesta per non dire tossica per il titolo: nel dopo mercato di ieri sera ha ceduto oltre un quinto del suo valore. A calmare gli investitori non è servita la parziale spiegazione che alle pressioni sui conti hanno contribuito imprevisti costi, alimentati dalle tensioni commerciali globali.

Luci e ombre a Wall Street

L’appannamento della stella di Kraft Heinz a Wall Street, infatti, non è inedito: l’ultima caduta ha coronato una fase di flessioni tale da aver ormai dimezzato le quotazioni nell’ultimo anno. E da aver riservato simile sorte al valore delle azioni in mano all’Oracolo di Omaha - il già menzionato Buffett - che per adesso deve accontentarsi di una scommessa assai poco brillante per i suoi standard.

Il protratto scivolone appare umiliante anche e forse soprattutto per gli specialisti delle ristrutturazioni aziendali - a base di tagli e risparmi - del fondo brasiliano-americano 3G Capital. I suoi executive saliti sul ponte di comando di Kraft Heinz hanno limato ben 1,75 miliardi di spese annuali dalla nuova azienda, grazie a un rigido sistema battezzato zero-based budgeting, forse giunto al capolinea ma comunque capace di fare scuola . Di sicuro la draconiana cura non è bastata a sopperire a mancanze nelle strategia di crescita. Potrebbe aver anzi fatto male: questo suggeriscono apertamente gli analisti di JP Morgan, affermando che i tagli potrebbero essere stati eccessivi e aver danneggiato marchi e vendite.

Doppia via d’uscita: vedita di marchi e nuovo merger

La generale debacle è stata ammessa nelle ultime ore dagli stessi vertici del gruppo tuttora dominati dai «golden boys» di 3G Capital. «Siamo stati troppo ottimisti sui risparm», ha indicato l’amministratore delegato Bernardo Hees. E il direttore finanziario David Knopf, che in passato aveva scalato le classifiche dei top esecutive più giovani, ha aggiunto che a questo punto non resta che la dismissione di alcuni marchi per i quali «non esiste un chiaro cammino verso il vantaggio competitivo». Di più: uno snellimento, ha suggerito Knopf, potrebbe aiutare Kraft Heinz a promuovere una ulteriore grande fusione con un rivale colosso alimentare e del largo consumo, vale a dire un ulteriore gigantesco consolidamento quale risposta alla crisi. È stata tuttavia una «formula» a sua volta già tentata senza successo due anni or sono, quando Kraft Heinz aveva cercato un merger con Unilever.



