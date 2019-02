In rialzo con stop Trump a nuovi dazi. Piazza Affari corre dopo Fitch

Sono vivaci le Borse europee grazie all'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, della sospensione di nuovi dazi commerciali alla Cina, che sarebbero dovuti scattare il primo marzo, visti i progressi sul negoziato in corso tra i due Paesi. Tutti i principali indici azionari guadagnano, ma si distingue Piazza Affari trainata dalle banche: venerdì sera Fitch ha mantenuto invariato il rating sovrano dell'Italia ('BBB' sul lungo termine con outlook negativo). Con lo spread in discesa sotto 270 punti, il FTSE MIB ha aperto le contrattazioni a +1% toccando anche i nuovi massimi da ottobre 2018 e resta vivace. In prima fila Banco Bpm, Unicredit, Bper e Ubi.

Settore auto e Telecom in evidenza

Riscatto per il comparto auto a cominciare da Pirelli & C - con Il Sole 24 Ore che ha parlato di un ritorno di Intesa Sanpaolo nella holding Camfin che raggruppa i soci italiani stabili del gruppo dei pneumatici - e Brembo. Ancora brillante Telecom Italia dopo il piano e gli accordi con Vodafone su torri e 5G. Nel week end Vivendi ha presentato formalmente le proprie proposte in vista dell'assemblea di fine marzo: i francesi insistono per il cambio di cinque consiglieri attualmente in carica, ma si mostrano anche esplicitamente favorevoli a supportare la fusione tra Tim e Open Fiber. Fuori dal Ftse Mib, spicca il Credito Valtellinese: l'hedge fund Altera è diventato primo socio con il 7% mentre nel week end è arrivato a sorpresa il cambio della guardia ai vertici: è Luigi Lovaglio il nuovo amministratore delegato. Balzo a +4%, presto azzerato, perIl Sole 24 Ore dopo il patto di sindacato tra Confindustria e 53 associazioni e enti del sistema confindustriale che raccoglie una quota complessiva del 68,54% del capitale sociale.

Valute stabili: euro sempre sopra 1,13 dollari

Il calendario della giornata di oggi non prevede particolari spunti macroeconomici per i quali occorrerà attendere la seconda parte della settimana, in particolare giovedì con il Pil Usa, il Pmi manifatturiero cinese e l'inflazione dell'eurozona.Sul fronte valutario, euro/dollaro a 1,1351 (da 1,1339). l'euro tratta a 125,57 yen(da 125,56) e a 0,8682 sterline(0,8681); dollaro a 110,66 yen(da 11,069) e a 1,3053 per un pound(da 1,3067). «La debolezza del dollaro deriva dall'ottimismo sui negoziati commerciali, dopo l'annuncio di Trump, che ha detto di essere pronto a rinviare la scadenza del 1 ° marzo e gli aumenti delle imposte sulle importazioni cinesi, menzionando i progressi compiuti nei colloqui con la Cina. A mano a mano che le tensioni si allentano, valute come l'Euro e lo Yuan iniziano a prendere fiato, dato che gli investitori guardano lontano dal bene rifugio che è diventato il dollaro americano» spiega Ricardo Evangelista di ActivTrades. Petrolio in lieve calo a 57,17 dollari nel Wti aprile e a 66 dollari nel Brent aprile.



BTp: rendimento del decennale scende a 2,80%

In calo lo spread BTp/Bund dopo che Fitch ha mantenuto il rating sull'Italia. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark dicembre 2028 (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco, dopo aver chiuso la settimana in rialzo a 276 punti base, segna 268 punti. In diminuzione anche il rendimento del decennale italiano che dal 2,86% di venerdì si porta al 2,80%.



Borse Asia: Tokyo chiude in rialzo, vola Shanghai

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, grazie all'annuncio di Donald Trump del posticipo della data di entrata in vigore dei dazi doganali sui prodotti cinesi importati negli Usa. A fine scambi, l'indice Nikkei ha guadagnato 102,72 punti a 21.528,23 (+0,48%).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata