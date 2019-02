Borse sottotono, Londra la peggiore. A Piazza Affari corre Fincantieri

Si calma l'euforia sugli esiti delle trattative commerciali tra Usa e Cina e i listini azionari europei, sulla scia di quelli asiatici, aprono la seduta sottotono. Milano è in calo dello 0,36%, Parigi dello 0,5%, Francoforte dello 0,47% e Madrid dello 0,57%, mentre Londra cede lo 0,88%, con gli investitori che sperano in un possibile rinvio della data per la Brexit. In attesa dell'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un in Vietnam e di novità sul fronte commerciale, gli investitori guardano ai dati macro in calendario oggi soprattutto negli Usa e alla testimonianza al Senato del numero uno della Fed Jerome Powell, sulla politica monetaria e lo stato dell'economia.

In Italia, dopo le elezioni in Sardegna che hanno sancito la sconfitta del M5S, gli occhi sono puntati sull'asta dei BoT in calendario oggi, con lo spread BTp/Bund poco mosso a 266 punti base. Sull'azionario milanese, prese di beneficio su Stm che cede l'1,3% in coda al listino dopo gli acquisti della vigilia. Generalmente deboli le banche, con Ubi Banca che cede l'1,3% e Banco Bpm in calo dell'1,16%, segno meno anche per Telecom (-1,2%). Acquisti invece sulle utility, tutte in rialzo, con A2a (+0,25%) che approva il preconsuntivo 2018. Bene anche Saipem (+0,8%) e Diasorin (+0,6%). Positiva Ferragamo (+0,6%). Fuori dal listino principale, corre Fincantieri (+9%) dopo i numeri del 2018 con ricavi record.

Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,1352 dollari (1,1354 ieri in chiusura), e a 125,8 yen (da 126,007 yen), con il biglietto verde che vale 110,8 (da 110,979 yen). Ancora in calo il petrolio: il contratto sul Wti consegna aprile scende dello 0,5% a 55,2 dollari mentre il Brent sempre aprile è in calo dello 0,22% a 64,62 dollari, dopo che il presidente Trump ha detto che il prezzo del greggio e' troppo alto.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

