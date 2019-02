Air France-Klm crolla in Borsa dopo l’ingresso dell’Olanda nel capitale

Un appello lanciato dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel

Macron al governo olandese affinché «chiarisca le sue intenzioni» dopo l'acquisto a sorpresa di una quota del 13% di Air France-KLM . «Il governo francese non è stato informato di questa decisione e della sua attuazione» ha detto Macron, rispondendo a una domanda sull’argomento durante una conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel. «Spetta ora al governo olandese chiarire le sue intenzioni. Ed è proprio per questo che il ministro dell'Economia ha invitato il suo omologo a venire a Parigi per spiegarsi». Un incontro definito «franco e amichevole» è già stato fissato a Parigi venerdì.

Per il governo francese la decisione dell’ olandese di acquisire una partecipazione in Air France-KLM per contrastare l’influenza francese è stata definita una mossa «ostile» simile a quella di un «raider borsistico» . Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire ha dichiarato questa mattina che «Il consiglio di amministrazione di Air France-KLM e il governo francese non sono stati informati in anticipo dell’acquisto della quota da parte dell’Olanda». Pur riaffermando il suo sostegno alla direzione di Air France-KLM, aveva aggiunto che «è essenziale rispettare i principi di governace» senza interferenze nazionali. Il governo francese detiene una quota del 14,29% in Air France-KLM con diritti di voto per il 22 per cento. Nel capitale sono presenti anche l’americana Delta Air Lines e China Eastern Airlines con una quota ciascuna dell’ 8,8 per cento.

Questa mattina il titolo Air France-KLM è arrivato a perdere alla Borsa di Parigi fino al 15 per cento . «KLM e l’aeroporto Schiphol di Amsterdam sono di importanza strategica per l’economia e l’occupazione», aveva dichiarato il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra dopo aver annunciato l’investimento. Aggiungendo che il governo è preoccupato per la strategia di KLM troppo spesso presa a livello di Air France-KLM - la cui holding ha sede a Parigi - e non nell’interesse del paese. «Questo investimento mostra il nostro impegno a lungo termine per l’intera azienda», ha aggiunto il ministro.



La mossa riaccende le tensioni tra i Francesi e gli Olandesi di Air France-KLM, proprio mentre la pressione si stava allentando da una crisi sfociata nelle minacce di dimissioni del numero uno di KLM, Pieter Elbers. Lo scontro pareva essersi affievolito con la conferma di Elbers, in cambio di un posto in più per Air France nel consiglio di sorveglianza e una struttura di potere più snella per eliminare gli ingombranti comitati che, secondo la parte francese, sarebbero all’origine del rallentamento del processo decisionale. Sebbene il neo ceo di Air France-KLM, Ben Smith - un canadese arrivato con il compito di calmare le tensioni con i sindacati - alla fine abbia deciso di rinnovare il mandato di Elbers, lo scontro di fatto non pare appianato. Di fatto Air France e KLM dall’avvio del merger hanno operato in modo semi indipendente attraverso un complesso accordo che garantiva la presenza del governo olandese.



Dal suo arrivo a settembre dopo che lo stesso Elbers ha rifiutato l’incarico, Smith ha chiarito l’intenzione di volere introdurre una strategia comune tra i due vettori, ma la mossa ha incontrato la resistenza di manager e sindacati di KLM i quali temono per il futuro del vettore olandese dal momento che la performance di Air France continua ad essere deludente. Ora si attende la contromossa francese che potrebbe arrivare prima dell’assemblea degli azionisti del gruppo.

Aggiornamento in corso con le reazioni della Francia

