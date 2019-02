Ima, altre due acquisizioni in Italia e in Argentina

Apre la giornata in Borsa con un apprezzamento di oltre un punto e mezzo e sfonda quota 56 euro il titolo Ima, sulla scia della notizia appena diffusa che il gruppo bolognese del packaging ha firmato due acquisizioni, una in patria e l'altra in Argentina, che consolidano il suo posizionamento nel settore delle macchine per caffè e food.

Nel mirino della multinazionale meccanica controllata dalla famiglia Vacchi sono entrate l'azienda familiare di Calolziocorte (Lecco) Spreafico Automation Srl, specializzata in macchine automatiche per il riempimento e la preparazione delle capsule di caffè monoporzione (16,5 milioni di euro di fatturato 2018, 2,5 milioni di Ebitda e 45 dipendenti) e l'azienda argentina Tecmar S.A., che a Mar del Plata progetta e produce impianti per il confezionamento di caffè e alimentari (4,5 milioni di euro i ricavi stimati, 500mila euro l'Ebitda e 52 addetti), player di riferimento nel segmento per il Sud America.

Si tratta di due operazioni da 10,9 milioni di euro complessivi di enterprise value, che porteranno Ima al controllo totale del capitale: l'accordo sottoscritto con la famiglia Spreafico prevede l'ingresso di Ima con il 70% del capitale e un'opzione di acquisto per salire al 100% esercitabile entro aprile 2028. Con i due proprietari di Tecmar, invece, l'intesa prevede che Ima entri il prossimo aprile con il 61,45% delle quote per poi rilevare il restante 38,55% entro cinque anni (aprile 2024).

Prosegue dunque a ritmo serrato la campagna acquisti che spiega il raddoppio del giro di affari del gruppo Ima negli ultimi cinque anni: il preconsuntivo 2018 presentato il 15 febbraio scorso riporta ricavi consolidati per 1,5 miliardi di euro (+13,6% sul 2017), Ebitda a 254 milioni (+16%) e un ulteriore incremento anche del portafoglio ordini a 941,5 milioni (+16,7% in un anno) attraverso una galassia di 39 stabilimenti in 9 Paesi e 5.500 dipendenti, di cui 2.300 all'estero.

Nel commentare le due operazioni annunciate oggi il presidente e ad di Ima, Alberto Vacchi, ricorda che “Ima ha già una consolidata presenza nel settore caffè e l'ingresso contestuale in Spreafico Automation e Tecmar permette di completare la gamma di prodotti offerti e di rafforzare significativamente il posizionamento nel mercato latino-americano, previsto in grande crescita nei prossimi anni”.

