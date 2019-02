Saipem scatta in Borsa dopo conti e stime sul 2018 oltre le attese

Saipem apre in volata, toccando anche un rialzo del 4%, dopo i conti 2018, in cui ha fatto leggermente meglio della guidance, e soprattutto dopo i progressi registrati nel quarto trimestre che hanno portato l'acquisizione di nuovi ordini a quota 8,753 miliardi (da 7,4 miliardi dell'anno precedente). Sempre nell'ultimo trimestre dell'anno, il gruppo guidato da Stefano Cao ha registrato un Ebitda adjusted di 242 milioni (da 169 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso) e un risultato netto adjusted positivo per 8 milioni contro il rosso di 105 milioni di un anno fa. In tutto il 2018 i ricavi consolidati sono stati pari a 8,52 miliardi (-5%), il mol e' stato sostanzialmente stabile a 848 milioni (quello adjusted e' stato invece pari a 1 miliardo contro i 964 milioni del 2017) mentre l'Ebit e' calato a 37 milioni (da 126 milioni). La perdita netta del gruppo di servizi petroliferi ha scontato invece "svalutazioni e oneri per riorganizzazione per complessivi 497 milioni" e si e' cosi' attestata a 472 milioni dai 328 milioni del 2017.

Equita e Morgan Stanley promuovono conti e guidance

Secondo Equita, il quarto trimestre di Saipemè stato in linea a livello operativo, con maggior flusso di cassa netta e ordini mentre la guidance 2019 risulta sopra le attese. In particolare i ricavi hanno toccato quota 2,47 miliardi (+16%) contro i 2,16 attesi e l’Ebitda adjusted 242 milioni (dai 210 milioni attesi); anche l’utile adjusted è positivo per 8 milioni contro -6 milioni stimati. A livello operativo superiore alle attese le divisioni drilling offshore (mol di 68 milioni contro 25 milioni) e onshore (36 milioni contro 25), leggermente meglio l`onshore E&C mentre sotto l`E&C offshore (101 milioni contro i 131 milioni attesi) “ma il risultato recepisce gli effetti dell`ipotesi transattiva in corso di discussione tra le parti relativa al progetto South Stream”. La guidance 2019 vede ricavi a 9 miliardi (sopra le stime di Equita a 8,2) e un Ebitda margin sopra 1 miliardo (contro stime di 827 milioni). Equita valuta Saipembuy con target price a 5,1 euro.

Apprezzamento anche dagli analisti di Morgan Stanley che giudicano i conti Saipem e le stime sul 2019 migliori delle stime. In particolare si apprezzano il calo dell'indebitamento netto "del 9% superiore al consenso" e le "notizie positive" sul fronte del contenzioso con South Stream (100% Gazprom), su cui entrambe le parti prevedono di trovare un accordo amichevole entro la fine del mese di marzo. Il contenzioso dura dal luglio del 2015, dopo la disdetta unilaterale dell'accordo per la costruzione della prima linea offshore del gasdotto Turkish Stream da parte russa.

