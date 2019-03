Bankitalia: il bail-in fu affrettato, ora è inapplicabile

La normativa sul bail-in «è stata affrettata», oggi è inapplicabile e «rischia di minare la fiducia nelle banche e generare instabilità». Dalla Banca d'Italia arriva una nuova bordata contro la normativa introdotta nel 2016. Ad esploderla questa volta è il capo della Vigilanza di via Nazionale, Carmelo Barbagallo, in un intervento all'Università di Modena sui dieci anni dall'avvio delle riforme del sistema finanziario dopo la crisi globale (nell'aprile 2009 nasceva il Financial Stability Board).

Il bail-in, ricorda Barbagallo, è entrato in vigore nel 2016 ma è stato affrettato perché «ha preceduto di molto un suo essenziale presupposto di funzionamento» ossia il cuscinetto Mrel, le passività bancarie pronte ad essere ridotte o convertite in nuovo capitale e destinate a investitori istituzionali senza colpire i depositanti. «In assenza di questa condizione - aggiunge Barbagallo - il bail-in è pressoché inapplicabile e rischia di minare la fiducia nelle banche e generare instabilità. Questa situazione di difficoltà applicativa è destinata a durare nel tempo, posto che il termine per la piena entrata a regime del Mrel - aggiunge l'alto dirigente della Banca centrale - è stato fissato al 2024».

«La Banca d'Italia - ha proseguito Barbagallo- ha più volte rimarcato che l'introduzione del bail-in avrebbe dovuto essere preceduta da una fase preparatoria più lunga rispetto a quella prevista dalla Brrd per consentire alle banche di costituire un'adeguata dotazione di passività idonee».

La direttiva 2014/59 Brrd (Banking Recovery and Resolution directive), entrata in vigore nel 2016, contiene norme sulla gestione delle crisi bancarie. Dopo gli anni della grande crisi nei quali i salvataggi bancari sono stati prei in cariso dagli Stati europei, cioè in ultima analisi dai contribuenti attraverso maggiore debito pubblico, questa direttiva introduce il principio del salvataggio interno (bail-in) contrapposto a quello esterno (bail-out). Il bail-in consente alle autorità di risoluzione di ridurre il valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Possono dunque essere penalizzati in prima battuta gli azionisti e, a seconda delle necessità di capitale, anche gli obligazionisti junior, gli obbligazionisti senior e infine i correntisti con crediti superiori ai 100mila euro.

Non c'è solo il bail-in tra i contenuti della direttiva Brrd ha sollevare le critiche della Banca d'Italia, oggi riprese da Barbagallo nell'intervento a Modena. C'è anche la questione dei Fondi di garanzia dei depositi che non possono più intervenire nelle crisi bancarie: «Si è così finito per interrompere una solida tradizione nazionale di gestione delle crisi – che avrebbe potuto essere utilizzata rendendo, ad esempio, molto meno oneroso l'intervento di risoluzione delle “quattro banche” – senza fornire, al contempo, strumenti alternativi ugualmente efficaci».

C'è poi il problema della discrezionalità nelle procedure di risoluzione delle banche che riguarda la definizione di interesse pubblico. «Nei fatti - scrive Barbagallo - , l'interpretazione assai restrittiva che ne dà il Single Resolution Board, fa sì che, nel caso di dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto, solo un centinaio di banche su circa 3.000 della zona dell'euro sarebbero sottoposte a risoluzione, mentre per le altre resterebbe la sola procedura di liquidazione, da effettuare in base alle regole nazionali, non armonizzate». Con il rischio che in assenza di un compratore «non rimane che applicare la procedura di liquidazione cosiddetta atomistica, che distrugge valore per tutti gli stakeholders della banca liquidata, minando la fiducia del pubblico nel sistema bancario».



