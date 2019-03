Juventus, il fondo britannico Lindsell Train riduce la quota al 10%

Il fondo londinese Lindsell Train ha ridotto la propria partecipazione azionaria nella Juventus al 10% del capitale. La quota era stata elevata dal 10% all'11,298% con acquisti di azioni successivamente all'ingaggio di Cristiano Ronaldo, come era emerso all'ultima assemblea degli azionisti, il 25 ottobre 2018.



Effetto Ronaldo

Con l'acquisto di CR7 le azioni Juventus hanno preso il volo, si sono calmate solo nelle ultime settimane. Oggi sono in rialzo dell'1,49% a 1,224 euro, dopo il calo del 4,1% di ieri. Rispetto a un anno fa il titolo vale il 69,5% in più, mentre nell'ultimo mese c'è stata una flessione del 15,4 per cento. I soci britannici hanno venduto il pacchetto aggiuntivo dell'1,3% circa e sono ritornati al 10 % che detenevano dal 2016. La novità è segnalata nella relazione sui conti semestrali approvata ieri dal consiglio di amministrazione della società di calcio. E' invariata la partecipazione di maggioranza assoluta, il 63,77% del capitale, detenuta da Exor Nv, la holding di investimento olandese con sede ad Amsterdam, capofila delle attività del gruppo appartenente agli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi, attraverso la Giovanni Agnelli Bv.



Exor mantiene la maggioranza

Nella relazione semestrale si legge: “Sulla base delle ultime informazioni disponibili, il capitale di Juventus Football Club S.p.A. è detenuto per il 63,8% dalla controllante EXOR N.V., per il 10% da Lindsell Train Ltd. e per il 26,2% residuo è flottante in Borsa”. Anche nelle comunicazioni pubblicate sul sito della Consob risulta che il fondo Lindsell Train ha ridotto la quota al 10,01 per cento, mentre a Exor viene attribuita una partecipazione del 63,766 per cento.



Plusvalenza

Alle quotazioni di ieri la capitalizzazione di Borsa della Juventus era pari a un miliardo e 234 milioni. Pertanto a questi prezzi l'1,298% dismesso da Lindsell Train vale circa 16 milioni, il 26,5% in più rispetto alle quotazioni del 25 ottobre scorso (pari a 0,9535 euro, corrispondenti a quasi un miliardo di capitalizzazione per il 100% del club). Non si conosce a quali prezzi Lindsell avesse rastrellato le azioni che poi ha dismesso, ma è molto probabile che il fondo abbia colto l'occasione dei rialzi di Borsa per realizzare una plusvalenza di alcuni milioni di euro.



Le mosse di Londra

Sull'identità del fondo di Londra rimane un'aura di mistero, data la riservatezza dei responsabili, Michael Lindsell e Nick Train, che l'hanno fondato nel 2000 e detengono il 72,7% del capitale. Nel 2016 il fondo aveva raddoppiato al 10% la quota nella Juventus, in precedenza del 5 per cento. Dopo due anni c'è stato il lieve incremento all'11,3% e adesso la limatura con il ritorno a “quota 10 per cento”. L'incremento della quota del fondo Lindsell Train, secondo alcune voci, avrebbe potuto essere collegata anche a un posizionamento in attesa di eventuali riassetti nel capitale, qualora la società avesse deciso un aumento di capitale per far fronte ai costi dell'acquisto di CR7. La ricapitalizzazione però è sempre stata smentita dal club presieduto da Andrea Agnelli. A metà febbraio la società si è procurata nuova liquidità con l'emissione di un bond (quindi un debito) per 175 milioni. Lindsell Train ha partecipazioni anche in altre società di calcio, tra cui il Manchester United.

