Tesla lancia la versione da 35mila dollari della Model 3 e chiude i negozi

Dopo tanta attesa, Tesla (-3,3% nell'after-hours a Wall Street) ha introdotto una versione base della Model 3. Si tatta di una variante con batteria depotenziata e allestimento semplificato della due volumi che annunciata tre anni fa è arrivata sul mercato in ritardo a prezzi ben più alti dei 35mila dollari stimati inizialmente (e per la quale sono stati raccolti gli ordini iniziali). La Model 3 in Italia costa circa 60mila euro. La versione low-cost di questa media elettrica premium californiana arriverà anche nel nostro paese e nel vecchio continente con un listino stimatoin alemeno 40/45 mila euro. La mossa di Tesla serve per contrastare le elettriche di fascia media degli altri costruttori gia in vendita (Kia e-Niro, Chevrolet Bolt, Hyundai Ionic, Nissan Leaf) e quelle in arrivo come la gamma Volkswagen I.D. e le altre sorelle del gruppo tedesco

La casa di Elon Musk, pioniera dell'auto elettrica di lusso sta subendo una concorrenza sempre più agguerrita nelle vetture a ioni di litio a lunga autonomia. Una competizione dal basso (Nissan Leaf II, l'elettrica più vendita al Mondo e Chvrolet Bolt) e soprattutto dall'alto, perché la sua best seller, la Model S, mostra tutti i suoi sei anni di vita e i concorrenti tedeschi hanno schierato una raffica di novità, full electric, che sembrano mettere in angolo le proposte del brand californiano. E tra i concorrenti c’è ora anche Volvo con che sotto il brand Polestar ha appena svelato la Polestar 2, una compatta che sembra mettere proprio la Model 3 nel mirino, mentre Audi è printa a svelare un suv compatto elettrco e porscche ha annunciato una Macan full electric



Quella dell'auto elettrica è infatti una rivoluzione che è partita principalmente all'alto, dalla categoria premium. Già, perché i modelli più recenti in vendita o in arrivo a breve sono tutti appartenenti all'alto di gamma. I loro nomi: Audi e-tron, Mercedes EQC, Porsche Taycan (che rischia di essere la madre di tutte le anti-tesla) e Jaguar I-Pace. Ora Tesla tenta di rimediare sulla gamma media dove si annuncia uno scontro competitvo titanico abbassando i prezzi della Model 3. Del Resto nel mercato delle elettriche per tutti è entrata anche Peugeot con la nuova 208, mentre Nissan ha da poco lanciato una versione potenziata della Leaf .

Per ridurre i costi del 5-6%, le vendite del gruppo verranno realizzate solo online e i clienti avranno una settimana per cambiare idea e restituire le vetture comprate se non ne sono soddisfatti.

Il Ceo Elon Musk ha escluso che il primo trimestre sia in utile per il gruppo, smentendo la nota della società dello scorso mese che prevedeva un piccolo profitto. «Sono successe molte cose nel primo trimestre- ha detto Musk - abbiamo avuto oneri una tantum e diversi problemi sui mercati di Europa e Cina. Per questo non ci aspettiamo di essere profittevoli nel primo, ma nel secondo trimestre sì».

Le vendite solo online rappresentano una drastica svolta per l'azienda che aveva scommesso sui suoi punti vendita al dettaglio. Nel giugno 2017, Musk si era impegnato ad aumentare il numero di negozi.

Nel quarto trimestre, Tesla ha dichiarato di aver recentemente aperto 27 nuovi negozi, portando a 378 il numero totale di punti vendita e centri di assistenza. La maggior parte chiuderà: resteranno solo alcuni «flagship stores» in luoghi turistici e molto frequentati nei centri urbani. «Non c’è altro modo per ottenere i risparmi previsti», ha ammesso Musk.



È la terza volta quest'anno che Tesla abbassa il prezzo della Model 3, che recentemente era ancora venduta a 42.900 dollari in media (60mila in Europa).

FOCUS/ Nuovi guai per Musk: la Sec chiede di accusarlo per i suoi tweet



FOCUS / Tutte le elettriche e le ibride scontate grazie all'ecobonus

«Tesla - commenta Mike Ramsey, consulente automobilistico di Gartner - è stata un pioniere delle vendite dirette ai consumatori e i negozi sono sempre stati più un veicolo promozionale che un vero e proprio canale di vendita . La chiusura dei negozi dunque non è così folle; il vero problema per Tesla è la loro capacità di garantire i servizi post-vendita».

Il passaggio alle vendite online-only crerrà ulteriori contrasti con i concessionari statunitensi, da anni determinati a combattere gli sforzi di Tesla per vendere direttamente ai clienti attraverso i negozi di proprietà dell'azienda. Per più di 100 anni, i produttori di auto hanno fatto affidamento su una rete di concessionari in franchising per vendere i loro veicoli in tutti gli Stati Uniti.



Questi concessionari hanno accumulato un grande potere e influenza sui politici locali, e Tesla ha trascorso anni a lottare per eludere questo passaggio e vendere direttamente ai consumatori.





© Riproduzione riservata