Borse salgono: manifatturiero Cina in ripresa. A Milano vola Moncler

Sono tutte in rialzo le Borse europee che sfruttano la leggera ripresa dell'attività manifatturiera cinese (49,9 punti l'indice Caixin di febbraio). Piazza Affari, inizialmente la migliore, è stata frenata dalla revisione al ribasso da parte dell'Istat delle stime di incremento del Pil per il 2018 (da +1% a +0,9%). Gli acquisti sul settore auto, di gran lunga il comparto migliore in Europa, spingono Francoforte che sale di un punto percentuale. A Milano, sul FTSE MIB, volano le Moncler dopo i risultati del 2018 ben superiori alle previsioni. Ancora positiva Saipem sulla scia dei conti. Rimbalzo Juventus dopo la caduta della vigilia. Poco mossa Telecom Italia : la Cassa depositi e prestiti ha rafforzato, come previsto, la sua posizione nel capitale salendo al 7,1% dal 4,9% precedente.



Moncler balza sui risultati sopra le previsioni

Moncler protagonista in Borsa. Il gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati di 1,4 miliardi, in crescita del 22% a tassi costanti e del 19% a tassi correnti, un ebitda adjusted di 500,2 milioni, in rialzo dai 411,6 milioni del 2017 e un'incidenza sul fatturato del 35,2%. L'utile netto dello scorso anno e' stato pari a 332,4 milioni, in rialzo del 33%. La società a fine anno ha vantato una cassa di 450,1 milioni, in rialzo dai 304,9 dell'anno prima. Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea dei soci convocata il prossimo 16 aprile una cedola di 0,4 euro per un ammontare complessivo di 100 milioni.

Media in evidenza in Europa, nuovo scatto Ovs

Sul Ftse Mib sono deboli soprattutto alcune banche (Mediobanca, Ubi, Bper e Banco Bpm), ma è in rosso anche Eni. Deboli le utility e le società delle reti infrastrutturali (Italgas, Terna, Snam). Nel resto del listino, spicca Mediaset (accompagnata in parallelo dal +2% di Mediaset Espana) dopo le dichiarazioni dei vertici della controllata spagnola in merito alla possibile costruzione di una piattaforma Ott con altri partner europei: il mercato sembra vedere in questo una ulteriore conferma dei progetti di alleanza in Europa da parte del gruppo tv italiano. Il settore media è comunque molto vivace a livello europeo trainato dal +6,7% del gruppo della pubblicità Wpp che ha diffuso i conti 2018 (-41% l'utile netto). Bene anche Itv a Londra e Prosiebensat a Francoforte. Attenzione alta su Ovs sulle indiscrezioni riportate da Il Messaggero circa le trattative tra la Tip di Giovanni Tamburi e Bc Partners sul 18% del retailer detenuto dal fondo di private equity: Tip ha confermato in una nota l'esistenza del negoziato. De' Longhi guadagna oltre il 2% in Borsa poiché i broker mostrano apprezzamento per l'ipotesi di una acquisizione nelle macchine per il caffè: secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il gruppo degli elettrodomestici sta valutando il dossier Evoca, società che raccoglie le macchine per il caffè a marchio Gaggia e i distributori automatici N&W.

BTp, spread sui livelli di ieri a 258 punti dopo Pil Italia

Lo spread BTp/Bund torna sui livelli di ieri dopo la pubblicazione dei dati Istat sul Pil del 2018. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco segna 258 punti base, in linea con il riferimento della vigilia. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che è indicato al 2,76%. In avvio di seduta lo spread era sceso a 254 con il rendimento a 2,73%.

Petrolio ai massimi da novembre

Petrolio rallenta dopo aver toccato i massimi da oltre tre mesi per quanto riguarda il Wti, la cui consegna aprile è scambiata ora a 57,3 dollari al barile. Il Brent tratta a 66,3 dollari al barile nella scadenza maggio. Sul mercato valutario, euro/dollaro stabile a 1,1378 da 1,1380. Euro/yen a 127,28 da 126,77. Dollaro/yen a 111,90 da 111,34.

Cina, manifatturiero in ripresa a febbraio

L'attivita' manifatturiera cinese ha ripreso vigore il mese scorso, tornando al livello più alto in tre mesi. L'indice Pmi elaborato da Caixin si è attestato infatti a 49,9 punti a febbraio dopo i 48,3 punti di gennaio. Malgrado il recupero l'indice è comunque rimasto al di sotto dei 50 punti, soglia che indica una contrazione delle attività. A gennaio l'indice era sceso al livello più basso degli ultimi tre anni. La rilevazione del m,ese di febbraio rivela "un'attenuazione della frenata del ciclo economico" cinese, sottolinea Zhong Zhengsheng, analista di Cebm, società affiliata a Caixin che ha elaborato l'indice.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata