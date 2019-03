Bayer e le grandi sfide tra droni, R&S, cause, debito: chi si ferma è perduto

Friedrich Bayer, fondatore nel 1863 di una piccola azienda che produceva coloranti sintetici in un piccolo laboratorio nella piccola valle nei pressi di Wuppertal nella Renania Settentrionale Vestfalia, era un visionario. Capì che la chimica lo avrebbe portato lontano, ben oltre le tinture.



Dai tre lavoratori all'apertura della sede nel 1863, se ne contavano già 300 nel 1881. Aspirin®, creata da Felix Hoffmann, fu lanciata nel 1899: e già all'epoca, la prima pasticca aveva lo stesso dosaggio più diffuso ai nostri giorni. Nel 1921 la Bayer si spostò nella vicina valle di Leverkusen, per crescere più rapidamente utilizzando lo sbocco del grande trasporto sul Reno.

Ma chissà se il fondatore Bayer avrebbe potuto immaginare che nel 2018 la sua azienda, che ora ha raggiunto 118mila dipendenti e un fatturato attorno ai 40 miliardi di euro, sarebbe stata ancora all'avanguardia su scala mondiale nel ramo della farmaceutica e della dermatologia e nell'agricoltura intesa come ricerca non solo di prodotti ma nuove tecniche di coltura proiettate verso il futuro, verso il 2050 e quei quasi 10 miliardi di abitanti nel mondo.



Chi si ferma è perduto

Come ha detto l'amministratore delegato del gruppo Werner Baumann, presentando nei giorni scorsi il bilancio 2018 nei quartieri generali a Leverkusen, “chi si ferma è perduto”. “Se non ti muovi al passo con i tempi, con le rivoluzioni che stanno cambiando il mondo così rapidamente, resti indietro. Da oltre 150 anni questo è quello che fa Bayer, si muove costantemente per rispondere velocemente alle sfide e ai cambiamenti”.

Una semplice crema per la pelle, utilizzata negli ospedali dopo gli interventi chirurgici, è diventata ora un popolarissimo prodotto di massa grazie alla moda dei tatuaggi. Tutto cambia e anche Bayer, che vorrebbe fare di più e si lamenta di un'Europa lenta, piena di regole che non aiutano l'innovazione.

Le sfide tecnologiche

In agricoltura, tra sementi, concimi e insetticidi, ora alla Bayer spuntano fuori droni, sensori, tablet, piattaforme tecnologiche che consentono all'agricoltore di utilizzare al meglio qualsiasi prodotto (non solo Bayer) minimizzando i costi e massimizzando le condizioni climatiche. Il colosso Bayer si presenta agli agricoltori come fornitore non solo di prodotti ma anche di servizi altamente tecnologici e di consulenze: “in India abbiamo introdotto un nuovo prodotto, è mirato agli agricoltori che non sanno leggere, abbiamo creato un dispositivo computerizzato che li aiuta a seguire le colture usando un linguaggio solo visivo, per immagini”, spiega un'addetta della Bayer.

Per quanto riguarda la farmaceutica, la velocità dell'innovazione è tale che per accorciare i tempi e cavalcare le novità, Bayer ha deciso che investirà in Ricerca e Sviluppo e anche in accordi di outsourcing perché è meglio collaborare con laboratori non propri che sono già in fase avanzata di sviluppo di nuovi farmaci. “Investiremo nel nostro futuro 35 miliardi in quattro anni, di cui due terzi in R&S”, ha promesso Baumann.



Le sfide legali

Tra le tante sfide che Friedrich Bayer non avrebbe immaginato, c'è quella recentissima costituita da 11.200 azioni legali negli Usa (fino a pochi mesi fa erano 9.300 e lievitano a vista d'occhio) rivolte contro Monsanto per i prodotti a base di glifosato, per l'accusa cancerogeno. Bayer ha acquistato Monsanto per 63 miliardi di dollari lo scorso giugno.

La Bayer è sicura che il glifosato non sia cancerogeno: e andrà avanti con le sue battaglie legali per difendersi (spendendo una fortuna in avvocati). E' anche convinta che il tracollo del suo titolo in Borsa dallo scorso agosto, pari a 27 miliardi di capitalizzazione spazzati via in poche settimane, sia da collegarsi a un unico solo evento, di natura legale: la sentenza dello scorso agosto di un Tribunale di San Francisco (che tra l'altro è già ridotta dagli iniziali 249 milioni di euro a circa 80 milioni) contro Monsanto a favore di un malato di tumore, Dewayne Johnson, per il presunto effetto cancerogeno del glifosato.

«Il glifosato non è cancerogeno e a dirlo non siamo solo noi ma le autorità di tutti i Paesi del mondo – tuona il ceo Baumann - Paesi come Canada, Brasile, Giappone, e qui Germania, hanno confermato dopo la sentenza Usa di agosto che questa sostanza non è cancerogena. Abbiamo fatto appello, è presto dire come andrà a finire, non prevediamo per ora alcun danno ma solo spese legali». Bayer non quantifica per ora una somma ipotetica da pagarsi per le cause perse: mette in conto solo il costo degli avvocati. Ma il mercato ha reagito male e dal picco dei 103 euro dello scorso maggio, il titolo Bayer viaggia ora attorno a quota 71. Per ora agli atti la prima causa, in attesa di appello, potrebbe costare alla Bayer 80 milioni di euro: e visto che le cause sono oltre 11.000, il mercato non è tranqullo.



La sfida del debito

L'acquisizione di Monsanto ha creato un altro terremoto dentro la Bayer: ha fatto esplodere il debito netto a quota 35,6 miliardi. A fine 2017 il debito lordo del gruppo era pari a 14 miliardi, a fine 2018 era 41 miliardi. La Bayer non è più una solida “A” perché S&P assegna la BBB, Moody's la Baa1 e Fitch la “A meno”. Torneremo ad essere una solida “A” promette il direttore finanziario del gruppo Wolfgang Nickl.

In questo, Bayer è e resta molto tedesca: non sopporta avere un alto debito. Per questo, ha annunciato una serie di operazioni di dismissione (venderà entro la fine di quest'anno Coppertone e Scholl's, e tutto il ramo della veterinaria e la salute degli animali). E’ stato annunciato anche un taglio del 10% circa del personale, 12.000 posti in meno in tre anni, soprattutto in Germania: focalizzarsi sul core business e ridurre i costi, tutto farà Bayer purché il superdebito scenda e in fretta. “Deleveraging”, ridurre la leva è diventanto post-Monsanto un obiettivo primario.

